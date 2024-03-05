Греческий «шашлычок» и другие: что приготовить для прекрасных дам на 8 марта?

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Международный женский день не за горами, а значит — пришло время подумать над тем, чем порадовать своих родных и любимых женщин. И кто бы что ни говорил про душу, а женщина всегда стремится следить за своей фигурой. Поэтому, чтобы праздник не вызвал раздражение и не навредил, мы подготовили для вас несколько рецептов полезных и при этом необычных блюд, которые можно приготовить дома.
Йогурт — одно из любимых кисломолочных лакомств и отличный источник белка для тех женщин, которые любят заниматься фитнесом. Торт из йогурта прост в приготовлении, не требует запекания в духовке и будет отличным угощением на 8 Марта.
Огромный плюс этого торта в том, что он готовится без выпечки. Что для этого нужно?
Итак, приготовление. Тортик готовится по типу чизкейка. Нужно измельчить печенье практически в мелкую крошку. После этого она смешивается с размягчённым или растопленным сливочным маслом. Теперь смесь уже в форме необходимо утрамбовать.
Что дальше? Замачиваем желатин. Когда гранулы растворятся, вливаем и смешиваем всё это с йогуртом. Можно даже совсем немного взбить. А вот сливки нужно будет взбивать усерднее, до «пиков». Аккуратно смешиваем их с йогуртовой массой, вливаем в форму с утрамбованной в ней основой из печенья. Всё. Убираем тортик в холодильник до застывания, а потом украшаем по вкусу, если захочется сделать его ну совсем уж красивым в честь праздника.
ПП панна-котта на основе кокосового молока будет еще вкуснее, если взять настоящее густое молоко из жестяной банки. Обычно они есть в отделах для азиатской кухни.
Понадобится:
Приготовление. Смешиваем треть апельсинового сока с кокосовым молоком, крахмалом, подсластителем и третью часть агар-агара. Отправляем всё это на плиту, доводим до кипения и провариваем одну минуту. Не забываем при этом помешивать.
Вливаем всё в формочки и отправляем в холодильник, чтобы основа застыла. Теперь в остаток апельсинового сока добавляем агар-агар, смешиваем. А потом кипятим, заливаем вторым слоем десерта и снова отправляем застывать.
Здесь тоже нет ничего сложного. Просто следуем рецепту — и получаем яркую сладость. Какие ингредиенты понадобятся:
Смешиваем смесь для желе в разных ёмкостях и застывать ставим в холодильник. А желатин заливаем стаканом тёплой воды, всё по инструкции на обратной стороне упаковки.
Переходим к сметане. Её нужно будет взбить с сахаром и ванилином. Естественно — миксером. После того, как смесь будет взбита, добавляем в неё желатин и снова взбиваем. Достаём цветное желе из холодильника, нарезаем его. Далее крошим печенье. Его нужно будет выложить в форму слоями. Теперь слои можно заливать кремом из сметаны и поставить в холодильник, чтобы всё это сладкое дело застыло.
А теперь переходим к блюдам несладким. Берём следующие ингредиенты:
Авокадо по этому рецепту будем делать с начинкой. Итак, разрезаем его пополам и достаём косточку. Делаем это аккуратно, чтобы обязательно остались лунки. Половинки дальше смазываем оливковым маслом, трём чеснок и им тоже намазываем авокадо. Теперь в ход идут приправы. Запекаем в духовке авокадо при 200 градусах 15 минут.
Что делать, пока запекается? Мелко нарезаем помидоры, огурцы, лук и кинзу. Добавляем лимонный сок, оставшееся оливковое масло и будущую начинку смешиваем. Когда авокадо будет готово, выкладываем в лунки от косточки эту смесь и посыпаем приправами. Готово.
Оригинальная версия любимого многими и вкусного салата. Для приготовления одной порции понадобится:
Все ингредиенты и сыр нарезаем как хочется. Помидоры можно просто разрезать пополам, огурцы — полукружочками, салат — порвать на кусочки, а оливки или маслины не резать вообще.
Сперва на шпажку нанизываем половинку помидора черри. Ею же нанизывать и заканчиваем. Всё остальное можно на шпажку отправлять в том порядке, который нравится вам. Кстати, кусочки листика салата можно сложить 3-4 раза при нанизывании. Это проще, удобнее и красивее.
А теперь делаем смесь, которой греческий «шашлычок» будем заправлять. Смешиваем и перемешиваем сахар, соль, уксус и масло. Бальзамическим соусом поливаем сверху после заправки.
Ещё кое-что к Международному женскому дню. Его история началась давно, но вы знаете, с чего именно? И какие традиции связаны с этим праздником? Готовы попробовать свои силы, пройдя тест от журналистов Бел.Ру?