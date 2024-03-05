Греческий «шашлычок» и другие: что приготовить для прекрасных дам на 8 марта?

Международный женский день не за горами, а значит — пришло время подумать над тем, чем порадовать своих родных и любимых женщин. И кто бы что ни говорил про душу, а женщина всегда стремится следить за своей фигурой. Поэтому, чтобы праздник не вызвал раздражение и не навредил, мы подготовили для вас несколько рецептов полезных и при этом необычных блюд, которые можно приготовить дома.