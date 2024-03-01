Мимоза — не мимоза, а у 8 марта «родитель» есть: что вы знаете о главном женском дне?

Насколько хорошо вы знаете традиции и историю Международного женского дня?

Итак, 23 февраля осталось позади, а впереди — 8 марта, Международный женский день. Со временем праздник почти утратил своё историческое значение. И не все о нём помнят. Даже, к сожалению, сами женщины. Предлагаем освежить и проверить свои знания, а также узнать что-то новое.

Вопросов — 10. Всё, как и всегда, очень просто. С нас — вопрос с тремя вариантами ответа, с вас — выбрать один правильный. Поехали!