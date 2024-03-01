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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Международный женский день

Мимоза — не мимоза, а у 8 марта «родитель» есть: что вы знаете о главном женском дне?

1 марта 2024, 14:14
Фото: 1MI
Международный женский день

Белгородцам предложили проверить знания о Международном женском дне

Женский день всё ближе. Осталось совсем немного подождать. Однако знаете ли вы, с чего начинал свою историю Международный женский день? А его традиции? Тест от редакции Бел.Ру покажет не только это, но и расскажет несколько интересных и важных фактов о празднике 8 марта. Готовы рискнуть?
Тест
Насколько хорошо вы знаете традиции и историю Международного женского дня?

Итак, 23 февраля осталось позади, а впереди — 8 марта, Международный женский день. Со временем праздник почти утратил своё историческое значение. И не все о нём помнят. Даже, к сожалению, сами женщины. Предлагаем освежить и проверить свои знания, а также узнать что-то новое.

Вопросов — 10. Всё, как и всегда, очень просто. С нас — вопрос с тремя вариантами ответа, с вас — выбрать один правильный. Поехали!

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