Тренажёрные или масленичные? Диетолог рассказала о блинах и о том, как их лучше есть

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Самые полезные блины — это железные блины в тренажёрном зале, считает Галина Панасенко, главный внештатный диетолог регионального минздрава. А вот остальные — слишком уж калорийные. К тому же их калорийность дополнительно повышается из-за начинки, выбранных ингредиентов для теста и количества масла, на котором их готовили.
«Блины у нас являются чисто историческим блюдом. Ещё в 1005 году, возможно — и раньше, на Руси их готовили в больших печах. Самыми калорийными считаются блины, приготовленные на молоке и на дрожжах. Особенно если с такой начинкой, как ветчина, сыр и майонез. Туда же — варенье и другие сладости. Если это будут более простые фрукты и ягоды: замороженные или свежие, — то это будет, наоборот, в пользу», — делится диетолог.
Сегодня хозяйки часто пользуются специальной мукой — блинной. Но диетолог не считает её полезной и желательной к употреблению, несмотря на экономию времени при готовке. Если выбирать между блинной мукой и обычной цельнозерновой, то лучше — последняя. Там содержится больше и клетчатки, и полезных свойств в принципе.
«Там меньше полезных свойств, в самой муке. Блинной. И пишут производители, что сделана она из высших сортов пшеницы. Но лучше будет, если взять муку — цельнозерновую. Овсяная, гречневая, рисовая. Даже если мука миндальная, то она более приемлема. Хоть и жирновата. Тем, кто сидит на кетодиетах, также подойдёт», — уточняет Галина Панасенко.
Всё, что «быстро» или создано для облегчения готовки, экономии времени и направлено на фаст-фуд, считает врач-диетолог, уступает тому, что приготовит человек самостоятельно. На всех этапах процесса. К тому же использованные ингредиенты и их количество при этом — известны. Поэтому можно приблизительно «прикинуть» калорийность готового продукта.
Человек сначала ест основную пищу, а блины воспринимает как десерт, говорит врач. Однако блины — отдельный, самостоятельный продукт. Чтобы не поправиться в Масленицу и не переедать, в том числе по калоражу, блины лучше сделать одним из основных приёмов пищи:
«То есть, не в довесок к первому, второму, третьему как десерт. А именно как основное блюдо. Например, если это завтрак, то вполне допустимо съесть два блина с творогом».
Конечно же, блины — вкусный продукт, соглашается Галина Панасенко. Но их употребление весьма чревато. Особенно это касается тех людей, у которых имеется диабет, проблемы с желудочно-пищеварительным трактом и избыточная масса тела.
«Этим категориям граждан нужно быть аккуратными и предельно внимательными с приёмом данных продуктов. Сами по себе блины считаются сладкими, поэтому они могут повышать сахар. А т. к. их термически обрабатывают путём жарки, то людям с панкреатитами, гастродуоденитами, холециститами (особенно в стадии обострения) будет не очень хорошо после употребления блинов», — предостерегает Галина Панасенко.
Это зависит от размера и качества блина, т. е. от ингредиентов для теста и начинки. Если это большие по размеру молочные или дрожжевые блины с маслом, то достаточно одного. Максимум — два. Если маленькие, то два или три штуки будет вполне достаточно.
«То есть, блина весом в районе 200-250 грамм — хватит с лихвой. И не стоит забывать, ещё раз напомню, что блины — самостоятельное блюдо. Вместо, например, приёма гарнира или белка (или на завтрак). Овсяный блин на завтрак — идеальный вариант. Если добавить туда творог или небольшой кусочек красной рыбы, то это будет очень вкусно, полноценно и достаточно полезно. Нежели чем брать блины с вареньем» — рассказала журналистке Бел.Ру главный внештатный диетолог регионального минздрава.
Многие люди, действительно, переедают и злоупотребляют нормой потребления блинов. Чтобы восстановиться после масленичной недели, достаточно возвращения к старому режиму или рациону питания:
«Оставить его трёх- или четырёхразовым. Больше добавлять овощей и стараться меньше потреблять жирной пищи или продуктов. Если у человека достаточно крепкое здоровье, то он может устраивать себе разгрузочные дни. Это поможет организму быстрее восстановиться. А так, лучше уменьшать порции и не баловаться».
К чему приводит масленичная неделя? К привыканию, рассказывает женщина. Сегодня съел блин, завтра, послезавтра — и втянулся. От блинной привычки нужно избавляться:
«Да, можно дать себе возможность расслабиться в какой-то момент, но закончилась неделя — будьте добры вернуться к старому режиму питания».
Каждый год даты празднования Масленицы меняются из-за необходимости подстроиться под главный религиозный праздник — Пасху. Вначале определяется день Пасхи — первое воскресенье после первого полнолуния весны. В этом году россияне будут отмечать её 5 мая. Затем узнают, когда начнется Великий пост, который продлится 48 дней. В 2024 году строгий пост будет с 18 марта по 4 мая. Поэтому в 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта.