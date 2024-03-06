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Деньги

Брат с сестрой вместо заработка на акциях «нефтяной компании» потеряли 1,8 млн рублей

6 марта 2024, 07:40
Фото: 1MI
Деньги

Брат и сестра в Белгородской области поверили лжеброкерам и потеряли 1,8 млн

Аферисты обманули жителей Валуйского городского округа. Мужчина думал, что покупает акции нефтяной компании. Он попросил свою сестру оформить кредит и помочь ему с деньгами, на что та согласилась. Подробности сообщили в региональном УМВД.

46-летний житель Валуйского городского округа увидел в интернете рекламу заработка на инвестициях и ввёл свои контактные данные, после чего с ним связались аферисты. Те дали мужчине указания, и он прошёл регистрацию на одном из сайтов и установил приложение для видеосвязи.

Белгородец, думая, что покупает акции нефтяной компании, переводил деньги на указанный злоумышленниками счёт. В итоге мужчина лишился более 1 млн 250 тыс. рублей. Большую часть этих денег он взял в кредит.

Когда житель округа завёл речь о выводе средств, аферисты сообщили ему, что необходимо привлечь дополнительный капитал. Тогда белгородец обратился за помощью к своей 44-летней сестре, которая согласилась и оформила кредит на сумму более 600 тыс. рублей.

После получения этих денег аферисты потребовали перевести ещё 150 тыс. рублей. Тогда брат с сестрой поняли, что попали к мошенникам.

По факту преступления возбудили уголовное дело. Личности виновных ещё не установлены.

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