Брат с сестрой вместо заработка на акциях «нефтяной компании» потеряли 1,8 млн рублей

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
46-летний житель Валуйского городского округа увидел в интернете рекламу заработка на инвестициях и ввёл свои контактные данные, после чего с ним связались аферисты. Те дали мужчине указания, и он прошёл регистрацию на одном из сайтов и установил приложение для видеосвязи.
Белгородец, думая, что покупает акции нефтяной компании, переводил деньги на указанный злоумышленниками счёт. В итоге мужчина лишился более 1 млн 250 тыс. рублей. Большую часть этих денег он взял в кредит.
Когда житель округа завёл речь о выводе средств, аферисты сообщили ему, что необходимо привлечь дополнительный капитал. Тогда белгородец обратился за помощью к своей 44-летней сестре, которая согласилась и оформила кредит на сумму более 600 тыс. рублей.
После получения этих денег аферисты потребовали перевести ещё 150 тыс. рублей. Тогда брат с сестрой поняли, что попали к мошенникам.
По факту преступления возбудили уголовное дело. Личности виновных ещё не установлены.