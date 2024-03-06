Брат с сестрой вместо заработка на акциях «нефтяной компании» потеряли 1,8 млн рублей

46-летний житель Валуйского городского округа увидел в интернете рекламу заработка на инвестициях и ввёл свои контактные данные, после чего с ним связались аферисты. Те дали мужчине указания, и он прошёл регистрацию на одном из сайтов и установил приложение для видеосвязи.