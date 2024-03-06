Белгородский арбитражный суд взыскал в пользу перевозчиков ТКО 100 млн рублей

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Стало известно, что белгородские перевозчики смогли взыскать с Центра экологической безопасности (ЦЭБ) более 100 млн рублей по итогам судебных споров. Решение о взыскании вынес Арбитражный суд Белгородской области.
ООО «Бел-Вэйст» взыскал с регоператора 56,7 млн рублей долгов за оказанные услуги с июля по декабрь 2022 года. В требования компании также вошли пени за период с января 2019 года по ноябрь 2023 года.
Как пишет издание, «Экотрансу» удалось вернуть 43,8 млн рублей задолженности по одному из контрактов. В январе общество уже взыскало 140,5 млн рублей по нескольким договорам на транспортировку отходов из мест накопления в места приёма и размещения. При этом изначально перевозчик выиграл в суде на взыскание 222,5 млн рублей, но дело решили рассмотреть вновь. ЦЭБ обжалует взыскание 140,5 млн в апелляционной инстанции.
Споры между организациями начались ещё летом 2022 года. Причиной стала новая система подсчёта объёмов ТКО. Взаимные претензии превысили 1 млрд рублей.