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Мусор

Белгородский арбитражный суд взыскал в пользу перевозчиков ТКО 100 млн рублей

6 марта 2024, 14:53
Фото: 1MI
Мусор
Арбитражный суд Белгородской области поддержал перевозчиков мусора в спорах с регоператором и взыскал с последнего 100 млн рублей. Споры между организациями начались в 2022 году. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».
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Мусор

Стало известно, что белгородские перевозчики смогли взыскать с Центра экологической безопасности (ЦЭБ) более 100 млн рублей по итогам судебных споров. Решение о взыскании вынес Арбитражный суд Белгородской области.

ООО «Бел-Вэйст» взыскал с регоператора 56,7 млн рублей долгов за оказанные услуги с июля по декабрь 2022 года. В требования компании также вошли пени за период с января 2019 года по ноябрь 2023 года.

Как пишет издание, «Экотрансу» удалось вернуть 43,8 млн рублей задолженности по одному из контрактов. В январе общество уже взыскало 140,5 млн рублей по нескольким договорам на транспортировку отходов из мест накопления в места приёма и размещения. При этом изначально перевозчик выиграл в суде на взыскание 222,5 млн рублей, но дело решили рассмотреть вновь. ЦЭБ обжалует взыскание 140,5 млн в апелляционной инстанции.

Споры между организациями начались ещё летом 2022 года. Причиной стала новая система подсчёта объёмов ТКО. Взаимные претензии превысили 1 млрд рублей.

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#Белгородская область#Экономика#Мусор#Новости Белгорода#Экотранс#Белгород#Наталья Корявых#ООО «ЦЭБ»#Перевозчики#Споры#Бел-Вэйст
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