Белгородский арбитражный суд взыскал в пользу перевозчиков ТКО 100 млн рублей

Как пишет издание, «Экотрансу» удалось вернуть 43,8 млн рублей задолженности по одному из контрактов. В январе общество уже взыскало 140,5 млн рублей по нескольким договорам на транспортировку отходов из мест накопления в места приёма и размещения. При этом изначально перевозчик выиграл в суде на взыскание 222,5 млн рублей, но дело решили рассмотреть вновь. ЦЭБ обжалует взыскание 140,5 млн в апелляционной инстанции.