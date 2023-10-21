Суд Белгорода прекратил дело о банкротстве мусорного перевозчика «Экотранса»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Глава компании Николай Шеин сообщил журналистам «Коммерсанта», что компания выплатила долг в рамках дела. Тем не менее, остались и другие «задолженности перед налоговой», размер которых Шеин предпочёл не называть.
Весной УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании банкротом транспортной компании «Экотранс». Документы суд принял со второго раза, а сумма долга составила 33,2 млн руб.
Отметим, что на днях налоговая направило в суд заявление о признании банкротом ещё одной связанной с мусором компании — «Еврологистик». До этого на последнюю «Экотранс» подавал в суд.
Транспортная компания «Экотранс» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Отрасль — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и совладелец (65% доли в УК) — Николай Шеин. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,2 млн рублей.