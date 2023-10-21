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Суд Белгорода прекратил дело о банкротстве мусорного перевозчика «Экотранса»

Суд Белгорода прекратил дело о банкротстве мусорного перевозчика «Экотранса»

21 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Арбитражный суд прекратило дело о банкротстве транспортировщика мусора ООО «Транспортная компания „Экотранс“». Решение суда пока не опубликовано, сообщает «Коммерсант».
Сюжет
Мусор

Глава компании Николай Шеин сообщил журналистам «Коммерсанта», что компания выплатила долг в рамках дела. Тем не менее, остались и другие «задолженности перед налоговой», размер которых Шеин предпочёл не называть.

Весной УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании банкротом транспортной компании «Экотранс». Документы суд принял со второго раза, а сумма долга составила 33,2 млн руб.

Отметим, что на днях налоговая направило в суд заявление о признании банкротом ещё одной связанной с мусором компании — «Еврологистик». До этого на последнюю «Экотранс» подавал в суд.

Транспортная компания «Экотранс» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Отрасль — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и совладелец (65% доли в УК) — Николай Шеин. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,2 млн рублей.

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#Банкрот#Мусор#Суд#Область#Экотранс#Белгород#Перевозка#Еврологистик#Артем Черненко
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