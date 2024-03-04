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Капитальный ремонт

В 15 белгородских МКД отложили капремонт из-за невозможности утеплить фасады

4 марта 2024, 09:47
Фото: 1MI
Капитальный ремонт
Жильцы 15 МКД в Белгородской области решили перенести капитальный ремонт на следующий год из-за отсутствия средств на утепления фасадов, сообщили на оперсоващии правительства области.
Сюжет
Деньги

Жители 15 МКД по Белгородской области решили отказаться от капитального ремонта в текущем году и перенести его на следующий. Собственники хотят, чтобы с капремонтом организовали утепление фасадов. Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области по ЖКХ, сообщил, что пока на это денег нет.

«Поэтому переносят на следующий год, чтобы накопить больше денег», — рассказал он.

По плану проведения капитального ремонта в МКД Белгородской области количество домов составило 204 единицы, по факту в 2024 году проведут его в 189 домах.

Напомним также, что ситуация с затопленными подвальными помещениями в доме №37 по улице 5 Августа в Белгороде продолжает рассматриваться и освещаться журналистами Бел.Ру. Так, провели беседы с представителями мэрии областного центра, правительства и управляющей компании, чтобы выяснить их точку зрения. Подробности в материале Бел.Ру.

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#Деньги#Город#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Утепление фасадов#Сергей Довгалюк
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