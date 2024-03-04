В 15 белгородских МКД отложили капремонт из-за невозможности утеплить фасады

Жители 15 МКД по Белгородской области решили отказаться от капитального ремонта в текущем году и перенести его на следующий. Собственники хотят, чтобы с капремонтом организовали утепление фасадов. Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области по ЖКХ, сообщил, что пока на это денег нет.