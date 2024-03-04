В 15 белгородских МКД отложили капремонт из-за невозможности утеплить фасады

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Жители 15 МКД по Белгородской области решили отказаться от капитального ремонта в текущем году и перенести его на следующий. Собственники хотят, чтобы с капремонтом организовали утепление фасадов. Сергей Довгалюк, замгубернатора Белгородской области по ЖКХ, сообщил, что пока на это денег нет.
«Поэтому переносят на следующий год, чтобы накопить больше денег», — рассказал он.
По плану проведения капитального ремонта в МКД Белгородской области количество домов составило 204 единицы, по факту в 2024 году проведут его в 189 домах.
Напомним также, что ситуация с затопленными подвальными помещениями в доме №37 по улице 5 Августа в Белгороде продолжает рассматриваться и освещаться журналистами Бел.Ру. Так, провели беседы с представителями мэрии областного центра, правительства и управляющей компании, чтобы выяснить их точку зрения. Подробности в материале Бел.Ру.