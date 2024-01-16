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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:52

Отопление

Лицей затопило кипятком из-за аварии в котельной

16 января 2024, 12:50
Фото: 1MI
Отопление

В Орле из-за аварии кипятком затопило лицей

Из-за аварии в котельной в одном из кварталов Орла кипяток полился в здании лицея. Происшествие повлияло и на отопление — без тепла остались дома и детсады. Подробности сообщает «Орелtimes».
Сюжет
Авария

В Орле из-за аварии в котельной кипятком затопило здание лицея № 40. Указанная котельная обслуживает один из городских кварталов, поэтому из-за происшествия без тепла накануне остались жилые дома и детсады.

Как пишет издание, кипяток полился во время уроков из розеток и ламп, поэтому учителя отпустили детей домой. К слову, руководство учреждения ранее жаловалось на перебои с отоплением.

И теперь с проблемой столкнулись и другие жители — кипяток лился «из всех щелей». Горожане винят в ситуации мэрию.

Накануне с бедой с отоплением столкнулись и в Старом Осколе. В городе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Многие дома остались без тепла. Проблема пока не решена. Старооскольцам посоветовали оставить детей дома из-за температуры в школах.

Жителей Старого Оскола просят оставлять детей дома после крупной коммунальной аварии
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Порыв#Отопление#Черноземье#Лицей#Наталья Корявых#Орёл#Кипяток
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