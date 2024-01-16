Лицей затопило кипятком из-за аварии в котельной

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Орле из-за аварии в котельной кипятком затопило здание лицея № 40. Указанная котельная обслуживает один из городских кварталов, поэтому из-за происшествия без тепла накануне остались жилые дома и детсады.
Как пишет издание, кипяток полился во время уроков из розеток и ламп, поэтому учителя отпустили детей домой. К слову, руководство учреждения ранее жаловалось на перебои с отоплением.
И теперь с проблемой столкнулись и другие жители — кипяток лился «из всех щелей». Горожане винят в ситуации мэрию.
Накануне с бедой с отоплением столкнулись и в Старом Осколе. В городе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Многие дома остались без тепла. Проблема пока не решена. Старооскольцам посоветовали оставить детей дома из-за температуры в школах.