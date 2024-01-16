Лицей затопило кипятком из-за аварии в котельной

Накануне с бедой с отоплением столкнулись и в Старом Осколе. В городе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Многие дома остались без тепла. Проблема пока не решена. Старооскольцам посоветовали оставить детей дома из-за температуры в школах.