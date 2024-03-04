Доступа к укрытию нет, вода плохая, в квартирах сырость: белгородцы — о состоянии МКД

Что касается укрытия, то в МКД оно есть, но доступа у жильцов к нему нет. Чтобы попасть в укрытие, необходимо пройти через двери в заборе, которые закрываются заводом. Местные жители подчёркивают, что управляющая компания не позаботилась созданием ключей от укрытий и не предусмотрела другие варианты убежищ.