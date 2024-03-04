Доступа к укрытию нет, вода плохая, в квартирах сырость: белгородцы — о состоянии МКД

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Жители многоквартирного дома по улице Чичерина, 1 записали обращение к губернатору. Как отметили местные жители, их дом расположен в промышленной зоне, земля под МКД ещё не закреплена. Кому она принадлежит, неизвестно. Сам дом, отмечают жители, является бывшим административным зданием завода, которое передали рабочим для будущего расселения. Здание не было предназначено для длительного проживания людей, подчёркивают собственники.
Также горожане отметили, что в здании по техдокументации не предполагалась установка вентиляции. Из-за её отсутствия в помещениях образуются сырость, грибок и неприятный запах. Помимо этого, МКД состоит из пяти этажей, все этажи коридорного типа и имеют только один выход. Запасного в здании нет. Кроме того, на территории отсутствует возможность проезда пожарной техники.
Что касается укрытия, то в МКД оно есть, но доступа у жильцов к нему нет. Чтобы попасть в укрытие, необходимо пройти через двери в заборе, которые закрываются заводом. Местные жители подчёркивают, что управляющая компания не позаботилась созданием ключей от укрытий и не предусмотрела другие варианты убежищ.
Также местные жители недовольны качеством воды: «Вода числится как питьевая, но пить её по факту невозможно».
По словам горожан, с этими проблемами они неоднократно обращались к мэру города, в прокуратуру, жилищный фонд и МЧС. Но решение проблемы ещё никто не предложил.
На обращение жителей ответила городская администрация. В мэрии сообщили, что обозначенные в обращении вопросы находятся в работе. Администрация также сообщила, что подвальное помещение принадлежит заводу «Гормаш». Ключ от входа в укрытие находится на пульте круглосуточной охраны. Мэрия договорилась с руководством завода, что в случае запуска системы оповещения охранник беспрепятственно предоставит доступ к укрытию.
По остальным проблемам в многоэтажке мэрия пообещала проинформировать дополнительно.
Согласно данным Государственной информационной системы ЖКХ, здание введено в эксплуатацию в 1974 году. Дом не находится в собственности субъекта РФ и муниципальной собственности, а также не используется в полном объёме в качестве общежития, следует из данных системы.