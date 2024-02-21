Почему не укрытие? Главный инженер УК назвал причины затопления подвала в многоэтажке

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о ситуации в подвале многоквартирного дома №37 по улице 5 Августа в Белгороде. Из увиденного: ржавые трубы, под ногами каша из нечистот, лужи и мусор. Также люди пожаловались, что не смогут использовать подвальное помещение в качестве укрытия в случае обстрелов.
Ситуацию прокомментировал главный инженер управляющей компании «ЖЭУ Белгородстрой» Константин Радченко.
Как рассказал специалист, одна из проблем данного подвала заключается в том, что вышел срок эксплуатации сетей.
Есть фонд капитального ремонта, в который ежемесячно жильцы вносят плату. Дом подошёл к тому моменту, когда нужно делать капитальный ремонт по отдельным конструктивам. К примеру, в не очень хорошем состоянии кровля. Мы делаем текущий ремонт, но это не спасёт. Бывают такие ситуации, когда текущим ремонтом невозможно выполнить работы, тем более, когда срок эксплуатации вышел. То же самое — по трубопроводам холодного и горячего водоснабжения, канализации.
Константин Радченко
Главный инженер также рассказал, что отдельные участки трубопровода менялись по мере выхода из строя. Но если менять полностью сети во всём подвале, то это относится к работам капитального ремонта.
Мы предлагали выполнить работы по отдельному конструктиву. Однако жители отказались, ссылаясь на то, что срок выполнения капремонта дома запланирован на 2033 год. Но капитальный ремонт в соответствии с действующими нормами эксплуатации жилищного фонда необходим на данный момент. Если ждать 10 лет, всё сгниёт. Нужно перейти на спецсчёт и пользоваться средствами по мере необходимости проведения ремонта, но жители, к сожалению, нас в этом вопросе не слышат.
Константин Радченко
Эксперт также отметил, что дом построен в 2004 году и за время его эксплуатации в Белгороде на более высокий уровень поднялись грунтовые воды.
Мы провели экспертизу на данной дворовой территории, которая показала, что уровень грунтовых вод на придомовой территории поднялся с отметки -3 до отметки -1,2. Они сейчас просачиваются. Экспертизу и письмо направили на имя главы Белгорода, поскольку это проблема не только этого дома. Нужно, чтобы город разработал программу для организации системы водопонижения на территории всего областного центра.
Константин Радченко
Стоит отметить, что на прошлой неделе в подвале данного многоэтажного дома уже заменили участки канализации, а также запланировали сварочные работы, чтобы убрать локальные течи. Радченко отметил, что срок выполнения работ — до 1 марта.
Эксперт также рассказал, что подвал в данном доме не может являться укрытием. По его словам, неоднократно на место выезжали представители управления ГОЧС Белгорода. Так, согласно действующим нормам законодательства и методическим рекомендациям, подвальные помещения не могут быть признаны укрытиями, поскольку там проходят инженерные коммуникации.
К примеру, в третьем подъезде находится бойлерная установка для всего дома. В первом подъезде на входе в трёх метрах расположена труба, которую убрать невозможно, поскольку это система канализации. К тому же уровень прокладки трубопроводов на уровне выше метра, что не позволит людям проходить в полный рост, тем более старикам.
Константин Радченко
Кроме того, главный инженер отметил, что в одном из подъездов в подвале трубопроводы системы отопления и горячего водоснабжения идут без запорной арматуры и находятся как раз под окном. В случае прилёта осколок может попасть в подвал и пробить трубу.
Температура горячей воды — не ниже 60 градусов, давление — не меньше восьми атмосфер. Люди сварятся. За стеной находится бойлерная для приготовления горячей воды, и из третьего подъезда трубопроводы идут транзитом на второй и на первый подъезды. Заходить в бойлерную нельзя. Как перекрыть? Никак. Поэтому данное помещение не признано укрытием.
Константин Радченко
Напомним, чтобы окончательно разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру также направили запросы в в мэрию Белгорода, управление госжилнадзора Белгородской области, прокуратуру области.
В следующем материале мы подробно расскажем о том, что отвечали людям чиновники и управляющая компания, а также опубликуем официальные ответы ведомств и муниципальной власти.