Всё дозволено? Белгородец поспорил с министром здравоохранения из-за парковки

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Жалоба белгородца Сергея появилась в Сети. Он сообщил, что столкнулся с «хамством сотрудников минздрава» — машина министерства мешала ему выехать со стоянки.
«Подошёл к охране, чтобы убрали машину. Просьбу проигнорировали, сказав, что это машина министра здравоохранения и убирать её не будут. Почему сотрудники министерства так себя ведут, им всё дозволено?» — написал Сергей.
На жалобу ответил министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, машина медицинской организации находилась на стоянке возле здания министерства, в этом месте парковка не запрещена.
«Кроме того, именно сотрудники министерства помогли вам безопасно выехать с места парковки», — ответил белгородцу глава минздрава.
Мужчина попросил объяснить, почему машина стояла с нарушением требований знака расположения транспортного средства. Он также отметил, что сотрудников министерства пришлось ждать больше 10 минут.