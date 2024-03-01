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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Авто возле минздрава

Всё дозволено? Белгородец поспорил с министром здравоохранения из-за парковки

1 марта 2024, 10:28
Фото: комментарии под постом губернатора
Авто возле минздрава

Белгородец пожаловался на автомобиль минздрава, мешавший ему выехать с парковки

Горожанин попросил убрать авто, так как не мог выехать со стоянки. Машина, по его словам, якобы принадлежала министру здравоохранения. Жалобу прокомментировал Андрей Иконников.

Жалоба белгородца Сергея появилась в Сети. Он сообщил, что столкнулся с «хамством сотрудников минздрава» — машина министерства мешала ему выехать со стоянки.

«Подошёл к охране, чтобы убрали машину. Просьбу проигнорировали, сказав, что это машина министра здравоохранения и убирать её не будут. Почему сотрудники министерства так себя ведут, им всё дозволено?» — написал Сергей.

На жалобу ответил министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, машина медицинской организации находилась на стоянке возле здания министерства, в этом месте парковка не запрещена.

«Кроме того, именно сотрудники министерства помогли вам безопасно выехать с места парковки», — ответил белгородцу глава минздрава.

Мужчина попросил объяснить, почему машина стояла с нарушением требований знака расположения транспортного средства. Он также отметил, что сотрудников министерства пришлось ждать больше 10 минут.

Авто возле минздраваАвто возле минздрава
Авто возле минздрава
Фото: комментарий под постом губернатора
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#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Новости Белгорода#Минздрав#Жалоба#Стоянка#Белгород#Алина Харина#Андрей иконников
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