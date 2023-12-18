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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Повреждённая из-за рухнувшего льда машина в Белгороде

Минус стекло: лёд с крыши рухнул на припаркованную машину в Белгороде

18 декабря 2023, 14:25
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Повреждённая из-за рухнувшего льда машина в Белгороде

В Белгороде из-за льда с крыши разбилось стекло иномарки

Инцидент произошёл на улице Победы. Лёд упал на машину, стоявшую неподалёку от дома. На иномарке разбилось заднее стекло. Фото опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».

Из-за погоды автомобили в Белгороде продолжают «страдать». На этот раз на иномарку рухнула ледяная глыба с крыши. Инцидент произошёл на улице Победы, 47 (к1). Упавший лёд повредил заднее стекло машины.

Тем временем белгородцам советуют не подходить близко к домам. На крышах из-за оттепели появились опасные сосульки.

Однако жители региона ранее уже успели ощутить на себе последствия непогоды. На днях из-за мокрого снега с дождём пострадали 73 населённых пункта. Проблемы коснулись более 10 тыс. человек. Нарушилась работа восьми котельных, четырёх школ, четырёх детских садов и двух объектов здравоохранения.

Напомним, после морозов в Белгородскую область должны прийти потепление и дожди. На вторник, 19 декабря, синоптики пообещали жителям региона дожди и гололедицу.

После морозов и сильного снегопада на Белгородскую область идут потепление и дожди
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#Белгородская область#Происшествия#Непогода#Автомобиль#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Лёд
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