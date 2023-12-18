Минус стекло: лёд с крыши рухнул на припаркованную машину в Белгороде

Однако жители региона ранее уже успели ощутить на себе последствия непогоды. На днях из-за мокрого снега с дождём пострадали 73 населённых пункта. Проблемы коснулись более 10 тыс. человек. Нарушилась работа восьми котельных, четырёх школ, четырёх детских садов и двух объектов здравоохранения.