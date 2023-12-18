Минус стекло: лёд с крыши рухнул на припаркованную машину в Белгороде

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Из-за погоды автомобили в Белгороде продолжают «страдать». На этот раз на иномарку рухнула ледяная глыба с крыши. Инцидент произошёл на улице Победы, 47 (к1). Упавший лёд повредил заднее стекло машины.
Тем временем белгородцам советуют не подходить близко к домам. На крышах из-за оттепели появились опасные сосульки.
Однако жители региона ранее уже успели ощутить на себе последствия непогоды. На днях из-за мокрого снега с дождём пострадали 73 населённых пункта. Проблемы коснулись более 10 тыс. человек. Нарушилась работа восьми котельных, четырёх школ, четырёх детских садов и двух объектов здравоохранения.
Напомним, после морозов в Белгородскую область должны прийти потепление и дожди. На вторник, 19 декабря, синоптики пообещали жителям региона дожди и гололедицу.