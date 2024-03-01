По делу с белгородским следом об отравлении «Мистером Сидром» вынесли приговор

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Стало известно, что экс-полицейский и двое его знакомых, замешанных в истории с «Мистером Сидром», получили тюремные сроки. Всех троих фигурантов признали виновными в покушении на кражу метилового спирта в крупном размере.
Следствие считает, что в мае 2023 года сотрудник полиции, который охранял склад самарского МВД, пропустил на территорию своих знакомых на грузовике. Последние перекачали метиловый спирт и продали его. Мужчины предполагали, что это был этиловый спирт.
Всего было похищено 6 тыс. литров метилового спирта, находившегося на хранении. Его стоимость оценили в 102 тыс. рублей.
Бывшему правоохранителю назначили три с половиной года колонии. Двоих других фигурантов, отца и сына, приговорили к трём годам и трём месяцам, а также к трём с половиной годам лишения свободы. В Генпрокуратуре не уточнили, вступил ли приговор в силу.
История с сидром-убийцей, как оказалось, имеет белгородский след. Ранее стало известно, что подозреваемый в производстве «Мистера Сидра» бизнесмен родом из Белгородской области.
Добавим, что по данным федеральных СМИ, в результате массового отравления алкогольным напитком умерло более 45 человек. Пострадавших насчитывается не менее 106.
В Белгородской области опасного напитка не обнаружили.