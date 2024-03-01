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Published Сегодня, 07:28

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Спиртное

По делу с белгородским следом об отравлении «Мистером Сидром» вынесли приговор

1 марта 2024, 07:28
Фото: 1MI
Спиртное

Более трёх лет тюрьмы получили фигуранты дела о сидре-убийце

Экс-полицейскому, который позволил знакомым перекачать метиловый спирт, назначили три с половиной года колонии. Два других фигуранта также получили более трёх лет заключения. Подробности сообщает Генпрокуратура РФ.

Стало известно, что экс-полицейский и двое его знакомых, замешанных в истории с «Мистером Сидром», получили тюремные сроки. Всех троих фигурантов признали виновными в покушении на кражу метилового спирта в крупном размере.

Следствие считает, что в мае 2023 года сотрудник полиции, который охранял склад самарского МВД, пропустил на территорию своих знакомых на грузовике. Последние перекачали метиловый спирт и продали его. Мужчины предполагали, что это был этиловый спирт.

Всего было похищено 6 тыс. литров метилового спирта, находившегося на хранении. Его стоимость оценили в 102 тыс. рублей.

Бывшему правоохранителю назначили три с половиной года колонии. Двоих других фигурантов, отца и сына, приговорили к трём годам и трём месяцам, а также к трём с половиной годам лишения свободы. В Генпрокуратуре не уточнили, вступил ли приговор в силу.

История с сидром-убийцей, как оказалось, имеет белгородский след. Ранее стало известно, что подозреваемый в производстве «Мистера Сидра» бизнесмен родом из Белгородской области.

Добавим, что по данным федеральных СМИ, в результате массового отравления алкогольным напитком умерло более 45 человек. Пострадавших насчитывается не менее 106.

В Белгородской области опасного напитка не обнаружили.

Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области
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#Приговор#Белгородская область#Алкоголь#Уголовное дело#Россия#Отравление#Наталья Корявых#Мистер сидр
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