По делу с белгородским следом об отравлении «Мистером Сидром» вынесли приговор

Бывшему правоохранителю назначили три с половиной года колонии. Двоих других фигурантов, отца и сына, приговорили к трём годам и трём месяцам, а также к трём с половиной годам лишения свободы. В Генпрокуратуре не уточнили, вступил ли приговор в силу.