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Смертельно опасного сидра в Белгородской области не обнаружили

7 июня 2023, 07:53
Фото: 1MI
Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тыс. литров напитка «Мистер сидр», который изготавливали в Самарской области. Сидром отравились 90 человек, 32 из которых умерли.

Опасный для жизни сидр на территории Белгородской области не нашли. По состоянию на 18:00 6 июня специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров пивного напитка «Мистер сидр».

История с опасным сидром прогремела на всю страну. Им отравились 90 человек, более 30 умерли.

Как уточнили в ведомстве, наибольший объём продукции изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный алкогольный напиток заметили и изъяли также в Рязанской, Самарской, Ульяновской, Владимирской, Пензенской областях, в Мордовии, в Республике Марий Эл и Пермском крае. Специалисты продолжают искать указанный сидр в других регионах.

Россиян призывают быть бдительными и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер сидр». Это дело находится на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По делу об отравлении сидром задержали предпринимателя Анара Гусейнова. По его словам, он не сотрудничает с заводом «Анди» (производителем) и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.

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#Наталья Корявых#Отравление#Белгородская область#Россия#Алкоголь#Сидр#Происшествия#Мистер сидр#Анар Гусейнов
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