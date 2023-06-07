Смертельно опасного сидра в Белгородской области не обнаружили

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Опасный для жизни сидр на территории Белгородской области не нашли. По состоянию на 18:00 6 июня специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров пивного напитка «Мистер сидр».
История с опасным сидром прогремела на всю страну. Им отравились 90 человек, более 30 умерли.
Как уточнили в ведомстве, наибольший объём продукции изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный алкогольный напиток заметили и изъяли также в Рязанской, Самарской, Ульяновской, Владимирской, Пензенской областях, в Мордовии, в Республике Марий Эл и Пермском крае. Специалисты продолжают искать указанный сидр в других регионах.
Россиян призывают быть бдительными и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер сидр». Это дело находится на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По делу об отравлении сидром задержали предпринимателя Анара Гусейнова. По его словам, он не сотрудничает с заводом «Анди» (производителем) и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.