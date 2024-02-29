Списать две трети долгов: Путин предложил поддержать регионы РФ

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Президент Владимир Путин предложил списать две трети долгов регионов по бюджетным кредитам. Об этом глава государства заявил сегодня, 29 февраля, в ходе послания Федеральному собранию.
Путин считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов. В связи с этим он предлагает списать долги. Это позволит регионам сохранить более 200 млрд рублей ежегодно в период с 2025 по 2028 годы.
Нужно снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.
Владимир Путин
Однако, как подчеркнул президент, сэкономленные средства нужно направить на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции. Средства, которые субъекты возвращают в бюджет РФ, предлагается вновь направлять на развитие регионов. Также в речи президента говорится о 60 млрд рублей на поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.
Ранее Владимир Путин заявил, что МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей.