Списать две трети долгов: Путин предложил поддержать регионы РФ

Однако, как подчеркнул президент, сэкономленные средства нужно направить на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции. Средства, которые субъекты возвращают в бюджет РФ, предлагается вновь направлять на развитие регионов. Также в речи президента говорится о 60 млрд рублей на поддержку регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.