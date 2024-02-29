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Published Сегодня, 10:15

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Школа

Путин анонсировал новые доплаты сотрудникам школ и колледжей

29 февраля 2024, 10:15
Фото: 1MI
Школа

Путин предложил доплачивать советникам по воспитанию по 5 тысяч рублей

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил доплачивать советникам директоров школ по воспитанию. Речь идёт о сумме в 5 тыс. рублей. Также планируется увеличить выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил предложение доплачивать всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. Предлагается с 1 сентября ввести доплату в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.

Также глава государства предлагает вдвое увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах. Увеличить её должны уже с 1 марта.

Добавим, что президент выступает с посланием Федеральному собранию сегодня, 29 февраля. Мероприятие началось в полдень.

Путин составляет текст для выступления самостоятельно. Это стало уже 19-м обращением Владимира Путина к законодателям. Он не выступал с посланием только в 2017 и 2022 годах.

Послание президента Федеральному собранию: что расскажет Путин о будущем России
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#Общество#Владимир Путин#Образование#Россия#Президент#Выплаты#Доплата#Наталья Корявых
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