Путин анонсировал новые доплаты сотрудникам школ и колледжей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил предложение доплачивать всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах. Предлагается с 1 сентября ввести доплату в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.
Также глава государства предлагает вдвое увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах. Увеличить её должны уже с 1 марта.
Добавим, что президент выступает с посланием Федеральному собранию сегодня, 29 февраля. Мероприятие началось в полдень.
Путин составляет текст для выступления самостоятельно. Это стало уже 19-м обращением Владимира Путина к законодателям. Он не выступал с посланием только в 2017 и 2022 годах.