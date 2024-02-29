Школьникам дадут «второй шанс» для пересдачи одного предмета по ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Школьникам дадут второй шанс для сдачи ЕГЭ. Президент предложил давать выпускникам возможность по выбору пересдать один из предметов до конца приёмной кампании в вузах, чтобы ученик смог подать документы с учётом пересдачи.
Также Владимир Путин заявил, что учебная нагрузка в школах должна быть разумной и сбалансированной.
Явно не на пользу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое.
Владимир Путин
Глава государства поручил убрать несоответствие между школьными программами и вопросами на экзаменах. Сейчас из-за этой ситуации родители вынуждены обращаться к репетиторам.