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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Экзамены

Школьникам дадут «второй шанс» для пересдачи одного предмета по ЕГЭ

29 февраля 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Экзамены

Путин предложил дать школьникам возможность пересдать один предмет по ЕГЭ

Тему экзаменов президент поднял во время послания Федеральному собранию. Владимир Путин также поручил убрать несоответствие в школьных программах с вопросами на экзаменах.
Сюжет
ЕГЭ

Школьникам дадут второй шанс для сдачи ЕГЭ. Президент предложил давать выпускникам возможность по выбору пересдать один из предметов до конца приёмной кампании в вузах, чтобы ученик смог подать документы с учётом пересдачи.

Также Владимир Путин заявил, что учебная нагрузка в школах должна быть разумной и сбалансированной.

Явно не на пользу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое.
Владимир Путин

Глава государства поручил убрать несоответствие между школьными программами и вопросами на экзаменах. Сейчас из-за этой ситуации родители вынуждены обращаться к репетиторам.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#ЕГЭ#Образование#Школы#Белгород#Алина Харина
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