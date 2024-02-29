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Ключи

Семейную ипотеку в России продлят

29 февраля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Ключи

Путин сообщил о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года

Также в стране запустят новый нацпроект «Семья». О поддержке семей с детьми сообщил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля.
Сюжет
Ипотека

В России запустят новый нацпроект «Семья». Глава государства заявил о необходимости помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят не менее 75 млрд рублей до конца 2030 года. Так, в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего был зафиксирован в 39 регионах.

Помимо этого, Владимир Путин сообщил о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. Ставка по семейной ипотеке для семей с детьми до шести лет сохранится на уровне 6%.

В прошлом году в России было построено свыше 110 млн кв. м жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя. Ещё важнее, что за последние шесть лет миллионы семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тыс. с помощью семейной ипотеки.
Владимир Путин

Также до 2030 года государство продолжит погашать часть ипотеки семьям при рождении третьего ребёнка. Сумма составляет 450 тыс. рублей.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Ипотека#Россия#Нацпроект#Белгород#Алина Харина#Семейная ипотека
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