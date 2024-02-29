Семейную ипотеку в России продлят

В России запустят новый нацпроект «Семья». Глава государства заявил о необходимости помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят не менее 75 млрд рублей до конца 2030 года. Так, в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего был зафиксирован в 39 регионах.