Семейную ипотеку в России продлят

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В России запустят новый нацпроект «Семья». Глава государства заявил о необходимости помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят не менее 75 млрд рублей до конца 2030 года. Так, в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего был зафиксирован в 39 регионах.
Помимо этого, Владимир Путин сообщил о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. Ставка по семейной ипотеке для семей с детьми до шести лет сохранится на уровне 6%.
В прошлом году в России было построено свыше 110 млн кв. м жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя. Ещё важнее, что за последние шесть лет миллионы семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тыс. с помощью семейной ипотеки.
Владимир Путин
Также до 2030 года государство продолжит погашать часть ипотеки семьям при рождении третьего ребёнка. Сумма составляет 450 тыс. рублей.