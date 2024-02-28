Шансы потеряны: МКХ «Белгород» точно не попадёт в плей-офф этого года

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
МХК «Белгород» потеряла шансы пройти в плей-офф. Об этом сообщили в группе Первенства НМХЛ в соцсети. Белгородцы набрали 35 очков в 41 игре чемпионата и по очным встречам не смогут обойти МХК «Кристалл С».
27 февраля белгородцы проиграли пензенскому МХК «Дизелист» со счётом 2:5. Шайбы у МКХ «Белгород» забросили Филиппов и Алиев.
В турнирной таблице белгородская команда находится на 11-м месте и обходит только МХК «Тверичи-СШОР». Упомянутый «Кристалл» стал восьмым. В тройке лидеров — «Олимпия», «Тамбов» и «ЭкоНива».
Напомним, две недели назад белгородцы уступили команде «Рязань-ВДВ». Соперники забили две шайбы, а белгородские хоккеисты — всего одну. Единственную шайбу от белгородцев забросил Николай Воропаев.