Шансы потеряны: МКХ «Белгород» точно не попадёт в плей-офф этого года

МКХ «Белгород» проиграла пензенскому «Дизелисту»

В турнирной таблице белгородцы находятся на 11-м месте и обходят только команду «Тверичи-СШОР». «Белгород» набрал 35 очков в 41 игре чемпионата. Обойти МХК «Кристалл С» команда уже не сможет. Более того, белгородцы накануне проиграли пензенскому «Дизелисту».