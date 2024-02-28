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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

МКХ «Белгород» против МКХ «Дизелист»

Шансы потеряны: МКХ «Белгород» точно не попадёт в плей-офф этого года

28 февраля 2024, 09:18
Фото: группа МКХ «Белгород» в соцсети
МКХ «Белгород» против МКХ «Дизелист»

МКХ «Белгород» проиграла пензенскому «Дизелисту»

В турнирной таблице белгородцы находятся на 11-м месте и обходят только команду «Тверичи-СШОР». «Белгород» набрал 35 очков в 41 игре чемпионата. Обойти МХК «Кристалл С» команда уже не сможет. Более того, белгородцы накануне проиграли пензенскому «Дизелисту».
Сюжет
Хоккей

МХК «Белгород» потеряла шансы пройти в плей-офф. Об этом сообщили в группе Первенства НМХЛ в соцсети. Белгородцы набрали 35 очков в 41 игре чемпионата и по очным встречам не смогут обойти МХК «Кристалл С».

27 февраля белгородцы проиграли пензенскому МХК «Дизелист» со счётом 2:5. Шайбы у МКХ «Белгород» забросили Филиппов и Алиев.

В турнирной таблице белгородская команда находится на 11-м месте и обходит только МХК «Тверичи-СШОР». Упомянутый «Кристалл» стал восьмым. В тройке лидеров — «Олимпия», «Тамбов» и «ЭкоНива».

Напомним, две недели назад белгородцы уступили команде «Рязань-ВДВ». Соперники забили две шайбы, а белгородские хоккеисты — всего одну. Единственную шайбу от белгородцев забросил Николай Воропаев.

Снова неудача: белгородские хоккеисты проиграли рязанской команде
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#Спорт#Хоккей#Чемпионат#Мхк белгород#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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