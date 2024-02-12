«Домашние» игры в Твери закончились для белгородских хоккеистов неудачно

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
МХК «Белгород» дважды проиграла команде «Тверичи-СШОР». Игры состоялись в конце минувшей недели.
9 февраля встреча команд завершилась счётом 1:3 в пользу соперников из Твери. Единственную шайбу у «Белгорода» забросил Глеб Раткин.
10 февраля матч завершился для белгородцев ещё печальнее — 1:5. Единственную шайбу от белгородской команды забросил Артур Саакян.
Главный тренер МХК «Белгород» Андрей Романов прокомментировал проигрыши. По его словам, он не знает, что произошло.
«Скажем так: по своей команде нет слов. Не знаю, что произошло. Команда „Тверичей“ за две хорошие победы — молодчики. Выиграли достойно. <…> По своей команде — будем разбираться и делать выводы», — отметил Романов.
Следующие игры белгородцы проведут 13 и 14 февраля в Рязани. Играть хоккеисты будут против «Рязань-ВДВ».
Добавим, что на текущий момент белгородцы всё равно обходят соперников из Твери. Команды занимают девятое и 12-е места соответственно.