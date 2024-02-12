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Published Сегодня, 10:50

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Хоккей

«Домашние» игры в Твери закончились для белгородских хоккеистов неудачно

12 февраля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Хоккей

МКХ «Белгород» дважды проиграла команде «Тверичи-СШОР»

Две игры закончились для белгородцев поражением, сообщили в группе клуба в соцсети. Но несмотря на это, они всё равно обходят «Тверичи-СШОР» в турнирной таблице.
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Хоккей

МХК «Белгород» дважды проиграла команде «Тверичи-СШОР». Игры состоялись в конце минувшей недели.

9 февраля встреча команд завершилась счётом 1:3 в пользу соперников из Твери. Единственную шайбу у «Белгорода» забросил Глеб Раткин.

10 февраля матч завершился для белгородцев ещё печальнее — 1:5. Единственную шайбу от белгородской команды забросил Артур Саакян.

Главный тренер МХК «Белгород» Андрей Романов прокомментировал проигрыши. По его словам, он не знает, что произошло.

«Скажем так: по своей команде нет слов. Не знаю, что произошло. Команда „Тверичей“ за две хорошие победы — молодчики. Выиграли достойно. <…> По своей команде — будем разбираться и делать выводы», — отметил Романов.

Следующие игры белгородцы проведут 13 и 14 февраля в Рязани. Играть хоккеисты будут против «Рязань-ВДВ».

Добавим, что на текущий момент белгородцы всё равно обходят соперников из Твери. Команды занимают девятое и 12-е места соответственно.

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#Белгородская область#Спорт#Хоккей#Мхк белгород#Тверь#Белгород#Наталья Корявых
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