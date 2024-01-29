Не вышли на рукопожатие: белгородские хоккеисты проиграли в двух матчах Липецку

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
27 января МХК «Белгород» проиграла «Липецку» со счётом 3:5. Среди белгородских хоккеистов шайбы забросили Лебедев, Саликов и Алиев. На следующий день липчане обыграли белгородцев со счётом 6:1. Единственную шайбу от белгородцев в ворота противника забросил Чекаев.
«Печально, настраивались на победу. Не могли забить свои голы. Преимущество было на нашей стороне. Пропустили обидные шайбы в свои ворота. Не вышли на рукопожатие, потому что страсти накалились во время игры. Это было уже не обязательно», — отметил Егор Стефанцов, защитник МХК «Белгород».
Результаты игр прокомментировал главный тренер МХК «Белгород» Андрей Романов: «Итог печальный для нашей команды: две игры проиграли. Команду Липецка поздравляем с победами. Они оказались сильнее — полностью переиграли нас во всех компонентах».
Сейчас белгородская хоккейная команда находится на девятом месте в турнирной таблице матчей. Лидером является МХК «Тамбов».
Следующие игры белгородцев пройдут 9 и 10 февраля. Матчи состоятся в Твери. Там белгородцы сыграют с командой «Тверичи-СШОР». Игры запланированы на 19:00 (9 февраля) и 13:00 (10 февраля).