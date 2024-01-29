Не вышли на рукопожатие: белгородские хоккеисты проиграли в двух матчах Липецку

«Печально, настраивались на победу. Не могли забить свои голы. Преимущество было на нашей стороне. Пропустили обидные шайбы в свои ворота. Не вышли на рукопожатие, потому что страсти накалились во время игры. Это было уже не обязательно», — отметил Егор Стефанцов, защитник МХК «Белгород».