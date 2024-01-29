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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Хоккей

Не вышли на рукопожатие: белгородские хоккеисты проиграли в двух матчах Липецку

29 января 2024, 13:23
Фото: официальная группа МКХ «Белгород»
Хоккей

МХК «Белгород» дважды проиграла на встречах с липецкими хоккеистами

Игры состоялись 27 и 28 января. Первая встреча завершилась счётом 5:3, вторая — счётом 6:1. Подробности сообщает официальная группа МХК «Белгород».
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Хоккей

27 января МХК «Белгород» проиграла «Липецку» со счётом 3:5. Среди белгородских хоккеистов шайбы забросили Лебедев, Саликов и Алиев. На следующий день липчане обыграли белгородцев со счётом 6:1. Единственную шайбу от белгородцев в ворота противника забросил Чекаев.

«Печально, настраивались на победу. Не могли забить свои голы. Преимущество было на нашей стороне. Пропустили обидные шайбы в свои ворота. Не вышли на рукопожатие, потому что страсти накалились во время игры. Это было уже не обязательно», — отметил Егор Стефанцов, защитник МХК «Белгород».

Результаты игр прокомментировал главный тренер МХК «Белгород» Андрей Романов: «Итог печальный для нашей команды: две игры проиграли. Команду Липецка поздравляем с победами. Они оказались сильнее — полностью переиграли нас во всех компонентах».

Турнирная таблицаТурнирная таблица
Турнирная таблица
Фото: официальная группа МХК «Белгород»

Сейчас белгородская хоккейная команда находится на девятом месте в турнирной таблице матчей. Лидером является МХК «Тамбов».

Следующие игры белгородцев пройдут 9 и 10 февраля. Матчи состоятся в Твери. Там белгородцы сыграют с командой «Тверичи-СШОР». Игры запланированы на 19:00 (9 февраля) и 13:00 (10 февраля).

Егор Стефанцов
Видео: МХК Липецк | НМХЛ | Хоккей
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