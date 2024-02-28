Полиция наказала белгородца, мешавшего соседке с маленьким ребёнком

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Полиция наказала белгородца, который мешал соседке. На мужчину за это составили протокол за мелкое хулиганство.
Как сообщается, горожанка обратилась в правоохранительные органы 23 февраля. Женщина сообщила, что в её квартиру ломился нетрезвый сосед. Дома у белгородки находился десятимесячный ребёнок.
Прибывшим полицейским правонарушитель дверь не открыл, однако они всё равно установили его личность — им оказался ранее судимый местный житель. Его привлекли к административной ответственности.
Несмотря на это, белгородка пожаловалась на работу полиции в соцсетях. Как рассказала горожанка, её ребёнок испугался шума, а самого нарушителя знает весь отдел полиции как неблагонадёжного гражданина.
Женщине, по её словам, пришлось пять раз звонить по номеру 102. Полиция, как она утверждает, приехала только через полтора часа после вызова.
«А если бы он залетел в квартиру ко мне, что бы я с ним делала?» — интересуется белгородка.
Кроме того, горожанка рассказала, что подобное происходит не первый раз. В январе к мужчине ходили «такие же граждане распивать спиртные напитки».
Напомним, ранее другая жительница региона пожаловалась в полицию на шумного соседа. Им оказался мужчина, находившийся в федеральном розыске.