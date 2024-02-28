Полиция наказала белгородца, мешавшего соседке с маленьким ребёнком

Белгородка пожаловалась на шумного соседа и работу полиции

На белгородца, который мешал соседям, составили протокол за мелкое хулиганство, сообщили в областном УМВД. Однако женщина, которая вызывала полицию, всё равно осталась недовольна работой правоохранителей. О случившемся она написала в Сети.