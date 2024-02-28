Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Полиция

Полиция наказала белгородца, мешавшего соседке с маленьким ребёнком

28 февраля 2024, 10:39
Фото: 1MI
Полиция

Белгородка пожаловалась на шумного соседа и работу полиции

На белгородца, который мешал соседям, составили протокол за мелкое хулиганство, сообщили в областном УМВД. Однако женщина, которая вызывала полицию, всё равно осталась недовольна работой правоохранителей. О случившемся она написала в Сети.

Полиция наказала белгородца, который мешал соседке. На мужчину за это составили протокол за мелкое хулиганство.

Как сообщается, горожанка обратилась в правоохранительные органы 23 февраля. Женщина сообщила, что в её квартиру ломился нетрезвый сосед. Дома у белгородки находился десятимесячный ребёнок.

Прибывшим полицейским правонарушитель дверь не открыл, однако они всё равно установили его личность — им оказался ранее судимый местный житель. Его привлекли к административной ответственности.

Несмотря на это, белгородка пожаловалась на работу полиции в соцсетях. Как рассказала горожанка, её ребёнок испугался шума, а самого нарушителя знает весь отдел полиции как неблагонадёжного гражданина.

Женщине, по её словам, пришлось пять раз звонить по номеру 102. Полиция, как она утверждает, приехала только через полтора часа после вызова.

«А если бы он залетел в квартиру ко мне, что бы я с ним делала?» — интересуется белгородка.

Кроме того, горожанка рассказала, что подобное происходит не первый раз. В январе к мужчине ходили «такие же граждане распивать спиртные напитки».

Напомним, ранее другая жительница региона пожаловалась в полицию на шумного соседа. Им оказался мужчина, находившийся в федеральном розыске.

Шумный сосед белгородки оказался находящимся в федеральном розыске преступником
Узнать подробнее
Читайте также:
Месть за уголовку: белгородец подал в суд на соседа из-за пола, но проигралБелгородец поругался с соседом по общежитию и получил битой по головеВысказалась на два штрафа: белгородка попала под суд за повторное оскорбление соседа
#Белгородская область#Полиция#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Мелкое хулиганство
Подпишитесь
«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде
Сегодня, 12:27
Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
Сегодня, 12:55
Самые «пожилые» районы Белгородской области
Сегодня, 12:07
Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?
Сегодня, 13:33
Пострадавшим от обстрелов предприятиям выплатят компенсации: кто и сколько получит
Сегодня, 13:22
Стало известно, когда и где похоронят экс-сенатора от Белгородской области Рыжкова
Сегодня, 12:44