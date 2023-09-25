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Шумный сосед белгородки оказался находящимся в федеральном розыске преступником

Шумный сосед белгородки оказался находящимся в федеральном розыске преступником

25 сентября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Женщина пожаловалась на шум из квартиры, где со своей семьёй проживал мужчина. Оказалось, он уехал с родными и разрешил приятелю временно пожить у него. Знакомый белгородца находился в федеральном розыске. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Белгородская полиция нашла мужчину, находящегося в федеральном розыске, благодаря жалобе. Жительница Белгорода пожаловалась на шумных соседей.

Женщина написала о ситуации в комментариях в соцсети и рассказала, что у неё шумные соседи. Её сообщение правоохранители заметили в ходе мониторинга соцсетей.

Участковый выехал на указанный белгородкой адрес. Как выяснилось, хозяина квартиры и его семьи не было дома. Мужчина разрешил приятелю временно пожить у него. Однако приятель решил пошуметь, чем и привлёк внимание правоохранителей.

Более того, нарушителя ещё 20 сентября задержали сотрудники ППС. Причиной этого стало то, что мужчина не отбыл назначенные судом работы за пьяное вождение. В связи с этим фигурант находился в федеральном розыске. Задержанного передали в УФСИН.

Летом в Старом Осколе полиция разыскивала двух мужчин, скрывшихся от суда. Они находились в федеральном розыске.

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