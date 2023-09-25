Шумный сосед белгородки оказался находящимся в федеральном розыске преступником

Более того, нарушителя ещё 20 сентября задержали сотрудники ППС. Причиной этого стало то, что мужчина не отбыл назначенные судом работы за пьяное вождение. В связи с этим фигурант находился в федеральном розыске. Задержанного передали в УФСИН.