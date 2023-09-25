Шумный сосед белгородки оказался находящимся в федеральном розыске преступником

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Белгородская полиция нашла мужчину, находящегося в федеральном розыске, благодаря жалобе. Жительница Белгорода пожаловалась на шумных соседей.
Женщина написала о ситуации в комментариях в соцсети и рассказала, что у неё шумные соседи. Её сообщение правоохранители заметили в ходе мониторинга соцсетей.
Участковый выехал на указанный белгородкой адрес. Как выяснилось, хозяина квартиры и его семьи не было дома. Мужчина разрешил приятелю временно пожить у него. Однако приятель решил пошуметь, чем и привлёк внимание правоохранителей.
Более того, нарушителя ещё 20 сентября задержали сотрудники ППС. Причиной этого стало то, что мужчина не отбыл назначенные судом работы за пьяное вождение. В связи с этим фигурант находился в федеральном розыске. Задержанного передали в УФСИН.
Летом в Старом Осколе полиция разыскивала двух мужчин, скрывшихся от суда. Они находились в федеральном розыске.