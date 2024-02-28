Компенсации после обстрелов: на что могут рассчитывать белгородские аграрии?

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Белгородской области утвердили порядок предоставления субсидий на компенсацию ущерба пострадавшим от обстрелов предприятиям агропромышленного комплекса. Соответствующий документ подписан губернатором 26 февраля. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 9 февраля 2024 года. Разбираемся, на что смогут рассчитывать аграрии, которые понесли убытки из-за атак ВСУ.
Белгородские агропромышленные предприятия получат субсидии, если они пострадали в ходе обстрелов. Такую поддержку предоставят на возмещение прямых затрат в отрасли растениеводства, на возмещение стоимости погибших в результате атак животных, возмещение стоимости погибшего инкубационного яйца. Также средства предоставят на возмещение ущерба, причинённого оборудованию, объектам АПК, высаженным плодово-ягодным культурам, сырью, мелиоративным системам и готовой продукции.
Рассчитывать на получение субсидий смогут юрлица, ИП, фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Отбор будет проводиться через систему «Электронный бюджет».
Что касается требований, то участник отбора должен иметь усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронном бюджете. Также для получения средств необходимо иметь соответствующую регистрацию.
Субсидии не предоставляются иностранным юрлицам, иноагентам и тем, кто находится в перечне организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Кроме того, участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, лишь за некоторыми исключениями.
На субсидии могут рассчитывать те, кто ведёт деятельность непосредственно на территории Белгородской области. Средства перечисляются не позднее десяти рабочих дней. Сумма финансовой помощи рассчитывается исходя из размера понесённых и подтверждённых хозяйствующими субъектами затрат или стоимости пострадавшего объекта, а также наличия бюджетных ассигнований.
Если обнаружится нецелевое использование средств, суммы субсидий вернут в региональный бюджет в размере 100%. Если получатель откажется возвращать средства, то их взыщут в судебном порядке.
Напомним, сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как в регионе распределят 4,2 млрд рублей, полученные от правительства страны. На возмещение потерь сельхозпроизводителям направят 1,8 млрд рублей. Выплаты стартуют уже с 7 марта.
С полным текстом документа о предоставлении субсидий пострадавшим от обстрелов предприятиям можно ознакомиться ниже.