11 регионов согласны, что нужно продлить льготную ипотеку. В их числе — Белгородчина

Белгородская и Брянская области поддержали идею в том числе из-за близости к границе. В Тамбовской области обратились к правительству РФ с предложением включить регион в перечень пилотных, где может быть внедрена льготная ипотека в обновлённом виде. Курская область предложила корпорации «Дом.РФ» расширить льготы для отдельных категорий граждан.