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Новостройка

11 регионов согласны, что нужно продлить льготную ипотеку. В их числе — Белгородчина

28 февраля 2024, 09:55
Фото: 1MI
Новостройка

Белгородская область выступила за продление льготной ипотеки

Регионы России выступают за продление льготной ипотеки на новостройки под 8%, пишут «Известия». В числе 11 согласившихся субъектов РФ оказалась Белгородская область.
Сюжет
Ипотека

За продление льготной программы выступили Белгородская, Томская, Курская, Иркутская, Брянская, Калужская, Ивановская, Пензенская и Тамбовская области, Республика Мордовия и Приморский край.

Белгородская и Брянская области поддержали идею в том числе из-за близости к границе. В Тамбовской области обратились к правительству РФ с предложением включить регион в перечень пилотных, где может быть внедрена льготная ипотека в обновлённом виде. Курская область предложила корпорации «Дом.РФ» расширить льготы для отдельных категорий граждан.

Также известно, что продление льготного кредитования поддержали шесть кредитных организаций, опрошенных изданием.

Напомним, что в прошлом году белгородцы оформили больше 17 тысяч ипотечных займов. На такой спрос повлияли льготная ипотечная программа и региональные госпрограммы на покупку жилья.

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#Общество#Белгородская область#Ипотека#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Льготная ипотека
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