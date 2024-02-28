11 регионов согласны, что нужно продлить льготную ипотеку. В их числе — Белгородчина

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
За продление льготной программы выступили Белгородская, Томская, Курская, Иркутская, Брянская, Калужская, Ивановская, Пензенская и Тамбовская области, Республика Мордовия и Приморский край.
Белгородская и Брянская области поддержали идею в том числе из-за близости к границе. В Тамбовской области обратились к правительству РФ с предложением включить регион в перечень пилотных, где может быть внедрена льготная ипотека в обновлённом виде. Курская область предложила корпорации «Дом.РФ» расширить льготы для отдельных категорий граждан.
Также известно, что продление льготного кредитования поддержали шесть кредитных организаций, опрошенных изданием.
Напомним, что в прошлом году белгородцы оформили больше 17 тысяч ипотечных займов. На такой спрос повлияли льготная ипотечная программа и региональные госпрограммы на покупку жилья.