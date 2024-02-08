Белгородцы установили ипотечный рекорд: оформлены займы на 62 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В 2023 году жители региона оформили 17 784 ипотечных займов. Общая сумма кредитов составила 62,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет.
В среднем белгородцы брали 3,5 млн рублей на покупку жилья. В основном кредиты оформляли на 24 года. Средняя процентная ставка составляла немного выше 8%. Для сравнения: в 2022 году ставка составляла в среднем около 7,4%.
Известно, что с июля по декабря 2023 года белгородцы оформили в 1,7 раза больше займов на жильё, чем за предыдущие полгода 2023-го. Больше всего кредитов жители региона взяли в сентябре. Общая сумма займов в этом месяце составила 8,7 млрд рублей.
По словам управляющего белгородским отделением Банка России Андрея Беленко, на такой спрос повлияли господдержка на покупку жилья на первичном рынке, льготные ипотечные программы и региональные госпрограммы.
Также отмечается, что рекордные показатели по оформлению ипотек были характерны для всех субъектов РФ в прошлом году.