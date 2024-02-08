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Квартира

Белгородцы установили ипотечный рекорд: оформлены займы на 62 млрд рублей

8 февраля 2024, 10:04
Фото: 1MI
Квартира

В Белгородской области за год оформили 17,8 тыс. ипотечных кредитов

Жители региона оформили максимальное число ипотечных кредитов за последние пять лет. За этот период белгородцы взяли больше 17 тысяч ипотек. Подробностями делится региональное отделение Банка России.

В 2023 году жители региона оформили 17 784 ипотечных займов. Общая сумма кредитов составила 62,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет.

В среднем белгородцы брали 3,5 млн рублей на покупку жилья. В основном кредиты оформляли на 24 года. Средняя процентная ставка составляла немного выше 8%. Для сравнения: в 2022 году ставка составляла в среднем около 7,4%.

Известно, что с июля по декабря 2023 года белгородцы оформили в 1,7 раза больше займов на жильё, чем за предыдущие полгода 2023-го. Больше всего кредитов жители региона взяли в сентябре. Общая сумма займов в этом месяце составила 8,7 млрд рублей.

По словам управляющего белгородским отделением Банка России Андрея Беленко, на такой спрос повлияли господдержка на покупку жилья на первичном рынке, льготные ипотечные программы и региональные госпрограммы.

Также отмечается, что рекордные показатели по оформлению ипотек были характерны для всех субъектов РФ в прошлом году.

Белгородцы стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей
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#Белгородская область#Экономика#Ипотека#Банк#Кредиты#Белгород#Алина Харина#Покупка жилья
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