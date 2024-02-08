Белгородцы установили ипотечный рекорд: оформлены займы на 62 млрд рублей

Известно, что с июля по декабря 2023 года белгородцы оформили в 1,7 раза больше займов на жильё, чем за предыдущие полгода 2023-го. Больше всего кредитов жители региона взяли в сентябре. Общая сумма займов в этом месяце составила 8,7 млрд рублей.