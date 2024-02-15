«Ипотечный пузырь»: что это такое и к каким последствиям может привести

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По словам Валерия Кузнецова, понятие «ипотечного пузыря» включает в себя снижение доходов граждан и большой рост просроченных задолженностей у заёмщиков. Как отметил эксперт, ипотечный пузырь ещё не сформировался, однако риск его образования был неизбежен.
После ввода субсидированных программ на первичном рынке недвижимости спрос продолжительное время подогревали за счёт низких ставок и минимального первичного взноса. Поэтому в этот период россияне без реальной возможности купить квартиру взяли кредиты без понятных перспектив по их закрытию, рассказал Валерий Кузнецов изданию.
Увидев спрос, компании увеличивали количество строящихся объектов.
Также эксперт считает, что образование пузыря не обязательно должно привести к схлопыванию и обвалу рынка. Если принять правильные меры и стабилизировать экономическую ситуацию, то он может сдуваться. Так, снижение инфляции приведёт к понижению ключевой ставки, вырастут доходы граждан, а также уменьшится разрыв на первичном и вторичном рынке недвижимости. Кроме того, уход от господдержки отсеет жителей, которые не могли реально оценить свои возможности и набрали «дешёвых» ипотек.
Лопнуть ипотечный пузырь может в том случае, если большое количество заёмщиков будет не способно выплачивать свои долги. В таких ситуациях банки начнут распродавать залоговую недвижимость, а рынок из-за отрицательной динамики цен обрушится.