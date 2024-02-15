«Ипотечный пузырь»: что это такое и к каким последствиям может привести

Также эксперт считает, что образование пузыря не обязательно должно привести к схлопыванию и обвалу рынка. Если принять правильные меры и стабилизировать экономическую ситуацию, то он может сдуваться. Так, снижение инфляции приведёт к понижению ключевой ставки, вырастут доходы граждан, а также уменьшится разрыв на первичном и вторичном рынке недвижимости. Кроме того, уход от господдержки отсеет жителей, которые не могли реально оценить свои возможности и набрали «дешёвых» ипотек.