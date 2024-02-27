«На машине оторвалось колесо»: водители недовольны дорогами Белгорода

Также горожане жалуются на состояние дороги на малой Богданке. По словам белгородцев, на этом участке трассы сплошные «ямы на яме». В мэрии ответили, что ямочный ремонт продлится здесь тоже до 10 марта, а после запланирован капитальный ремонт этого проезда. Контракт с подрядчиком уже заключён, ремонт начнут при наступлении благоприятных погодных условий.