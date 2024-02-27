«На машине оторвалось колесо»: водители недовольны дорогами Белгорода

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
На улице Дзгоева в Белгороде, пишет местный житель Виктор, вечером 23 февраля на авто оторвалось колесо: «Мост, вроде, залатали, а поворот на мост — нет. Кто проверил качество ямочного ремонта?»
На комментарий ответила администрация Белгорода. В мэрии заявили, что ямочный ремонт дорог не прекращается, рабочие трудятся в две смены. Также сообщается, что дороги сильно пострадали от перепадов температур. Аварийный и ямочный ремонт завершат до 10 марта.
Ответ администрации белгородец не оценил: «Вы это напишите человеку, который оторвал колесо и поехал домой на эвакуаторе за пять тысяч рублей. Я требую назвать подрядчика, который делал ремонт моста на Михайловском шоссе, и тех, кто проверял и принимал работы».
Помимо этого, Виктор сообщил о ямах на кольце на улице Константина Заслонова. В одном месте ямы залепили, рядом остались ещё три, пишет мужчина. Мэрия отправила эту информацию в Белгорблагоустройство. БГБ выполнит ремонт на этом участке.
Также горожане жалуются на состояние дороги на малой Богданке. По словам белгородцев, на этом участке трассы сплошные «ямы на яме». В мэрии ответили, что ямочный ремонт продлится здесь тоже до 10 марта, а после запланирован капитальный ремонт этого проезда. Контракт с подрядчиком уже заключён, ремонт начнут при наступлении благоприятных погодных условий.
Некоторые белгородцы оставляют жалобы и на качество ямочного ремонта. Так, по словам местного жителя Владимира, участок дороги от Ротонды до выезда на корочанскую трассу отремонтировали, но через три дня латки снова начали разрушаться.
«На этих же самых местах появились новые-старые ямы. Осуществляется ли контроль за ремонтом? Или тот, кто должен контролировать, ушёл в отпуск?» — пишет Владимир.
Ситуацию прокомментировал министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он сообщил, что дорожное полотно разрушается из-за неблагоприятных погодных условий, а именно из-за частых перепадов температуры. Особенно температурные качели влияют на дороги со значительным износом и интенсивным движением, отмечает министр. После ямочного ремонта такой асфальт продолжает разрушаться и работы приходится выполнять повторно, «часто на одних и тех же участках».
Ещё одна местная жительница пожаловалась на выезд из микрорайона Юго-Западный-2.1. На участке дороги также образовались ямы. В мэрии сообщили, что на состояние трассы повлияла погода, контракты с подрядчика уже заключили, ремонт закончат к 10 марта.