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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

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Дети

Как получить единовременную выплату на ребёнка?

27 февраля 2024, 11:09
Фото: 1MI
Дети

Родителям объяснили, как получить единовременную выплату при рождении ребёнка

Трудоустроенным россиянам выплата при рождении ребёнка назначается автоматически, остальным придётся самостоятельно подавать заявление в отделение СФР. Подробности рассказали в материале newia.ru.
Сюжет
Пособие

С 1 февраля 2024 года единовременное пособие при рождении ребёнка проиндексировали на 7,5%. Сейчас сумма выплаты составляет 24 604,3 рубля. Получить её смогут родители — граждане РФ, а также жители дальнего и ближнего зарубежья, официально трудоустроенные в России. Величина зарплаты и наличие других детей на выплату не влияют, сообщает издание.

Пособие может получить либо мать ребёнка, либо отец. Выплату дадут тому, кто официально работает. Если же пара разведена, то деньги выплатят тому, с кем живёт ребёнок.

Официально работающим родителям единовременное пособие назначается автоматически. Неработающим родителям необходимо будет предоставить справку о рождении ребёнка, выписку из трудовой о последнем месте работы, а также справку о том, что второй родитель не получал это пособие. Для оформления пособия необходимо будет обратиться в отделение СФР. Пособие оформляют в течение десяти дней после поступлений сведений о регистрации малыша или подачи заявления.

Отказать в получении выплат могут иностранцам, которые официально не трудоустроены в России, а также тем родителям, у которых родился мёртвый младенец.

Единое пособие на детей: какова сумма в Белгородской области и как его получить
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#Общество#Белгородская область#Пособие#Алина Харина#Единовременная выплата#Рождение ребёнка
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