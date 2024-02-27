Как получить единовременную выплату на ребёнка?

Официально работающим родителям единовременное пособие назначается автоматически. Неработающим родителям необходимо будет предоставить справку о рождении ребёнка, выписку из трудовой о последнем месте работы, а также справку о том, что второй родитель не получал это пособие. Для оформления пособия необходимо будет обратиться в отделение СФР. Пособие оформляют в течение десяти дней после поступлений сведений о регистрации малыша или подачи заявления.