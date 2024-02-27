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Published Сегодня, 08:23

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Суд

Белгородка не выдержала оскорблений в свой адрес и заколола возлюбленного ножом

27 февраля 2024, 08:23
Фото: 1MI
Суд

Белгородку осудили на шесть лет за убийство сожителя

Происшествие случилось в Короче. Во время застолья мужчина ударил женщину и начал оскорблять. Подробности сообщает прокуратура Белгородской области.

В мае прошлого года между 58-летней женщиной и 57-летним мужчиной произошёл конфликт. В этот момент сожители выпивали. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину.

Ранее белгородец часто выпивал, оскорблял и избивал сожительницу. В день конфликта после оскорблений в свой адрес и в адрес сына женщина взяла нож и ударила им обидчика. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Недавно Корочанский районный суд назначил жительнице региона наказание в виде 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Корочанский район#Суды#Белгород#Алина Харина
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