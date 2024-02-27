Белгородка не выдержала оскорблений в свой адрес и заколола возлюбленного ножом

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В мае прошлого года между 58-летней женщиной и 57-летним мужчиной произошёл конфликт. В этот момент сожители выпивали. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину.
Ранее белгородец часто выпивал, оскорблял и избивал сожительницу. В день конфликта после оскорблений в свой адрес и в адрес сына женщина взяла нож и ударила им обидчика. От полученных ран потерпевший скончался на месте.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Недавно Корочанский районный суд назначил жительнице региона наказание в виде 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.