Получат ли школьники Белгорода, оставшиеся на дистанте, сухпайки?

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Школьники Белгорода в феврале получат сухпайки. Продуктовые наборы будут формироваться с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и министерства образования региона.
Школьникам-льготникам предоставят сухпайки за завтрак и обед. Ребятам из не льготных категорий — только завтраки. В состав набора войдут крупы, консервы, фрукты, кондитерские изделия или сахар.
Сухпайки выдадут за 12 дней февраля, которые школьники провели на дистанционке. Далее те дети, которые выбрали дистант, продолжат получать продуктовые наборы. Количество будет формироваться исходя из дней, проведённых на обучении из дома.
Напомним, что в прошлом году дети в Белгородской области тоже получали продуктовые наборы. Тогда дистанционный формат обучения действовал в 11 муниципалитетах региона. Белгородцы учились онлайн с 10 октября 2022 года.