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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Сухпайки

Получат ли школьники Белгорода, оставшиеся на дистанте, сухпайки?

26 февраля 2024, 06:52
Фото: городская администрация
Сухпайки

Школьники в Белгороде получат сухпайки за февраль

Сухпайки раздадут всем школьникам Белгорода, находящимся на дистанционном обучении. Их выдадут за 12 дней дистанта в феврале. Не льготным категориям будут выдавать сухпайки вместо завтраков. Подробности сообщили в городской администрации.

Школьники Белгорода в феврале получат сухпайки. Продуктовые наборы будут формироваться с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и министерства образования региона.

Школьникам-льготникам предоставят сухпайки за завтрак и обед. Ребятам из не льготных категорий — только завтраки. В состав набора войдут крупы, консервы, фрукты, кондитерские изделия или сахар.

Сухпайки выдадут за 12 дней февраля, которые школьники провели на дистанционке. Далее те дети, которые выбрали дистант, продолжат получать продуктовые наборы. Количество будет формироваться исходя из дней, проведённых на обучении из дома.

Напомним, что в прошлом году дети в Белгородской области тоже получали продуктовые наборы. Тогда дистанционный формат обучения действовал в 11 муниципалитетах региона. Белгородцы учились онлайн с 10 октября 2022 года.

Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти
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#Город#Белгородская область#Школьники#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Сухпайки
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