Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Детей в Белгородской области продолжат обеспечивать сухими пайками до конца третьей четверти. Выдавать продуктовые наборы школьникам, не имеющим льгот, будут по 24 марта — до окончания дистанционного обучения.
Ранее сообщалось, что продуктовые наборы детям начнут выдавать с 20 февраля. Речь тогда шла только о 5–11-х классах. Для учеников 1–4-х классов пайки финансировали за счёт средств федерального бюджета, поэтому требовалось разрешение от правительства России.
По состоянию на декабрь 2022 года в Белгородском районе школьникам выдали свыше 18 тыс. сухпайков. Напомним, продуктовые наборы в регионе выдают и студентам колледжей.