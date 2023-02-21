Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти

Ранее сообщалось, что продуктовые наборы детям начнут выдавать с 20 февраля. Речь тогда шла только о 5–11-х классах. Для учеников 1–4-х классов пайки финансировали за счёт средств федерального бюджета, поэтому требовалось разрешение от правительства России.