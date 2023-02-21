Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Сухпайки белгородским школьникам продолжат выдавать до конца четверти

21 февраля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Детей продуктовыми наборами обеспечат вплоть до 24 марта 2023 года, следует из документа регионального правительства.

Детей в Белгородской области продолжат обеспечивать сухими пайками до конца третьей четверти. Выдавать продуктовые наборы школьникам, не имеющим льгот, будут по 24 марта — до окончания дистанционного обучения. 

Ранее сообщалось, что продуктовые наборы детям начнут выдавать с 20 февраля. Речь тогда шла только о 5–11-х классах. Для учеников 1–4-х классов пайки финансировали за счёт средств федерального бюджета, поэтому требовалось разрешение от правительства России.

По состоянию на декабрь 2022 года в Белгородском районе школьникам выдали свыше 18 тыс. сухпайков. Напомним, продуктовые наборы в регионе выдают и студентам колледжей.

В белгородские школы вернутся сухпайки
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков поставил точку в вопросе сухпайков для школьниковШкольники в Белгороде получат сухпайки за декабрь на следующей неделеКто из белгородских студентов не получит сухпайки
#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Образование#Сухпайки#Продуктовые наборы#Постановление
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
Сегодня, 14:06
В Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации
Сегодня, 13:42
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Главврач скорой Жиров рассказал о подвигах белгородских фельдшеров
Сегодня, 13:11