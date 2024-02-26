Для Белгорода построили павильон на фестивале в Сочи: такая привилегия была не у всех

В «Сириусе» с 1 по 7 марта пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи. На территории развернут Город молодёжи мира. На время фестиваля Медальная площадь поменяет своё название на «Душа России». Здесь будет установлена главная сцена и кампусы крупных город страны.