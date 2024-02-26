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Published Сегодня, 12:01

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Павильон Белгорода на фестивале в Сочи

Для Белгорода построили павильон на фестивале в Сочи: такая привилегия была не у всех

26 февраля 2024, 12:01
Фото: «Фонарь»
Павильон Белгорода на фестивале в Сочи

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи появится павильон Белгорода

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта в «Сириусе». На территории разместят пять павильонов-регионов, сообщает РИА «Новости».

В «Сириусе» с 1 по 7 марта пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи. На территории развернут Город молодёжи мира. На время фестиваля Медальная площадь поменяет своё название на «Душа России». Здесь будет установлена главная сцена и кампусы крупных город страны.

На фестиваля будет представлено пять павильонов-регионов. Среди них Белгород, Москва, Нижний Новгород, Ямал и Казань.

Также посетителям представят Дом молодёжи, выставочные залы, гастро-пространства и парк миниатюр, которые сделали ученики колледжей из 32 областей России.

Помимо этого, в Городе молодёжи на территории Дворца культуры «Пушкин -225» запланировано ледовое шоу Ильи Авербуха. В Технопарке участники смогут побеседовать с помощью искусственного интеллекта с гениями прошлого.

В фестивале примут участие порядка 20 тыс. участников, часть из них — иностранцы.

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#Общество#Белгородская область#Фестиваль#Сочи#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Всемирный фестиваль молодёжи
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