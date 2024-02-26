Для Белгорода построили павильон на фестивале в Сочи: такая привилегия была не у всех

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В «Сириусе» с 1 по 7 марта пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи. На территории развернут Город молодёжи мира. На время фестиваля Медальная площадь поменяет своё название на «Душа России». Здесь будет установлена главная сцена и кампусы крупных город страны.
На фестиваля будет представлено пять павильонов-регионов. Среди них Белгород, Москва, Нижний Новгород, Ямал и Казань.
Также посетителям представят Дом молодёжи, выставочные залы, гастро-пространства и парк миниатюр, которые сделали ученики колледжей из 32 областей России.
Помимо этого, в Городе молодёжи на территории Дворца культуры «Пушкин -225» запланировано ледовое шоу Ильи Авербуха. В Технопарке участники смогут побеседовать с помощью искусственного интеллекта с гениями прошлого.
В фестивале примут участие порядка 20 тыс. участников, часть из них — иностранцы.