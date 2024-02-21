В Белгороде решили пока отказаться от большого музыкального фестиваля

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Белгороде отменили проведение международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2024 «Борислав Струлёв и друзья» (6+). Концерты должны были пройти 24 февраля и 2 марта. Причина отмены мероприятий не уточняется.
Новые даты фестиваля сообщат позже. Деньги за электронные билеты вернут автоматически. Билеты, купленные в кассах, необходимо сдать самостоятельно.
Напомним, что на фестивале должен был дважды выступить продюсер и солист-виолончелист Борислав Струлёв. Билеты стоили от 750 до 1800 рублей в зависимости от места.