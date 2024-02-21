Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Музыканты

В Белгороде решили пока отказаться от большого музыкального фестиваля

21 февраля 2024, 14:25
Фото: 1MI
Музыканты

В Белгороде отменили проведение BelgorodMusicFest

Музыкальный фестиваль должен был состояться 24 февраля и 2 марта. В чём причина отмены мероприятия, не сообщается. Белгородцев предупредили об этом в группе VK филармонии.

В Белгороде отменили проведение международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2024 «Борислав Струлёв и друзья» (6+). Концерты должны были пройти 24 февраля и 2 марта. Причина отмены мероприятий не уточняется.

Новые даты фестиваля сообщат позже. Деньги за электронные билеты вернут автоматически. Билеты, купленные в кассах, необходимо сдать самостоятельно.

Напомним, что на фестивале должен был дважды выступить продюсер и солист-виолончелист Борислав Струлёв. Билеты стоили от 750 до 1800 рублей в зависимости от места.

Стало известно, когда состоится новый BelgorodMusicFest
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда состоится новый BelgorodMusicFestНовый BelgorodMusicFest завершится концертом памяти Вангелиса и Эдуарда АртемьеваМинин-хор и хор имени Пятницкого выступили на BelgorodMusicFest
#Город#Культура#Фестиваль#Новости Белгорода#BelgorodMusicFest#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Сегодня, 11:40
Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ
Сегодня, 13:09
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз
Сегодня, 13:57
Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок
Сегодня, 10:01
Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ
Сегодня, 09:47
Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
Сегодня, 15:04