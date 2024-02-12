Гран-при фестиваля «Афганский ветер» получил ансамбль казачьей песни из Шебекино

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
«Песня во все времена объединяла людей и помогала переносить тяготы военной службы, — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча. — Фестиваль „Афганский ветер“ каждый раз открывает новые звёзды — ребят, которые являются авторами и исполнителями песен о войне, о подвиге наших солдат».
«Афганский ветер» уже давно вобрал в себя ветры других локальных конфликтов. Среди участников и зрителей воины, прошедшие Чечню, Приднестровье, Сирию, теперь уже и Украину. Семьям погибших на СВО вручили награды их близким, павшим в бою.
За два дня фестиваля жюри отсмотрело более двухсот исполнителей и коллективов. Лучшие представили свои номера на гала-концерте.
Эльмира Аскерова — солистка ансамбля «Засечная черта» из Шебекино — в «Афганском ветре» участвует с 14 лет, но теперь, признается, что воспринимает фестиваль совершенно иначе:
«Мы это заметили еще в том году. В выступлении есть минута молчания в память о погибших, которые не доложили до этих времен. И очень страшно вести параллель, что у нас тоже так происходит. А так мы не унываем духом и верим, что победа за нами, в любом случае. Шебекино не склоняется»
В этом году фестиваль посетили участники из 20 регионов России. Любовь и Андрей Краснобаевы из Феодосии. Супруги знакомы с первого класса, но соединила их сердца — любовь к творчеству. Бывший афганец пишет стихи и музыку, жена редактирует, вместе исполняют. С первых дней СВО они выступают для солдат за «ленточкой». Новая песня — о родителях.
«Когда я уходил, отец мне говорит: „Будет трудно, ты мне как бы намекни, что тебе тяжело“. Иногда я рисовал эскиз, что там не совсем все сладко. И когда я пришел домой — отец был белый. Он поседел за два года. И эта песня о моих родителях, и обо всех родителях, которые ждали своих сыновей» — Любовь и Андрей Краснобаевы.
Старооскольский фестиваль поддержал союз городов Воинской славы:
«Это дает вес фестивалю и 28-летняя история говорит о том, что он остается актуальным и он нужен. Конечно, тематика песен меняется, меняется с учетом времени и событий, но мы видим, что струна и ее натяжение, оно передает характер тех людей, которые выходят и говорят о своих боевых товарищах» — Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа.
Песни «Афганского ветра» — о Родине, долге, любви и боевом братстве. О мертвых, и еще больше о живых.
«Мы должны помнить о том, что наши родные и близкие с честью и достоинством всегда выполняли свой ратный и воинский долг, и поскольку мы россияне — мы люди с совестью и памятью. Пусть будет это всегда. Всем огромное спасибо, а фестивалю жить на долгие годы» — Сергей Богунов, председатель местной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне
Вот уже более 20 лет «Афганский ветер» проходит при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
«Нам приятно и считаем за честь участвовать в подобных мероприятиях, потому что сегодня это память, история, которую нужно культивировать. Белгородчина — это один большой дом, в котором есть место и для радости, и для горя, но мы все эти моменты переживаем вместе, всегда делим пополам и мы говорим, что у Белгородичы есть продолжение» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной думы РФ А. В. Скоча.
Гран-при фестиваля в этом году взял народный ансамбль казачьей песни из Шебекино «Засечная черта» с песней «Небо над водой».