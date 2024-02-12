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Международный фестиваль «Афганский ветер»

Гран-при фестиваля «Афганский ветер» получил ансамбль казачьей песни из Шебекино

12 февраля 2024, 12:27
Фото: Фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча
Международный фестиваль «Афганский ветер»
Число участников почти 30-летнего фестиваля «Афганский ветер» Старого Оскола растёт. В этот раз он собрал около 200 исполнителей из Московской, Тульской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также из 22 Муниципалитетов Белгородской области.

В числе организаторов и партнёров фестиваля — Фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

«Песня во все времена объединяла людей и помогала переносить тяготы военной службы, — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча. — Фестиваль „Афганский ветер“ каждый раз открывает новые звёзды — ребят, которые являются авторами и исполнителями песен о войне, о подвиге наших солдат».

«Афганский ветер» уже давно вобрал в себя ветры других локальных конфликтов. Среди участников и зрителей воины, прошедшие Чечню, Приднестровье, Сирию, теперь уже и Украину. Семьям погибших на СВО вручили награды их близким, павшим в бою.

За два дня фестиваля жюри отсмотрело более двухсот исполнителей и коллективов. Лучшие представили свои номера на гала-концерте.

Эльмира Аскерова — солистка ансамбля «Засечная черта» из Шебекино — в «Афганском ветре» участвует с 14 лет, но теперь, признается, что воспринимает фестиваль совершенно иначе:

«Мы это заметили еще в том году. В выступлении есть минута молчания в память о погибших, которые не доложили до этих времен. И очень страшно вести параллель, что у нас тоже так происходит. А так мы не унываем духом и верим, что победа за нами, в любом случае. Шебекино не склоняется»

В этом году фестиваль посетили участники из 20 регионов России. Любовь и Андрей Краснобаевы из Феодосии. Супруги знакомы с первого класса, но соединила их сердца — любовь к творчеству. Бывший афганец пишет стихи и музыку, жена редактирует, вместе исполняют. С первых дней СВО они выступают для солдат за «ленточкой». Новая песня — о родителях.

«Когда я уходил, отец мне говорит: „Будет трудно, ты мне как бы намекни, что тебе тяжело“. Иногда я рисовал эскиз, что там не совсем все сладко. И когда я пришел домой — отец был белый. Он поседел за два года. И эта песня о моих родителях, и обо всех родителях, которые ждали своих сыновей» — Любовь и Андрей Краснобаевы.

Старооскольский фестиваль поддержал союз городов Воинской славы:

«Это дает вес фестивалю и 28-летняя история говорит о том, что он остается актуальным и он нужен. Конечно, тематика песен меняется, меняется с учетом времени и событий, но мы видим, что струна и ее натяжение, оно передает характер тех людей, которые выходят и говорят о своих боевых товарищах» — Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа.

Песни «Афганского ветра» — о Родине, долге, любви и боевом братстве. О мертвых, и еще больше о живых.

«Мы должны помнить о том, что наши родные и близкие с честью и достоинством всегда выполняли свой ратный и воинский долг, и поскольку мы россияне — мы люди с совестью и памятью. Пусть будет это всегда. Всем огромное спасибо, а фестивалю жить на долгие годы» — Сергей Богунов, председатель местной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне

Вот уже более 20 лет «Афганский ветер» проходит при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

«Нам приятно и считаем за честь участвовать в подобных мероприятиях, потому что сегодня это память, история, которую нужно культивировать. Белгородчина — это один большой дом, в котором есть место и для радости, и для горя, но мы все эти моменты переживаем вместе, всегда делим пополам и мы говорим, что у Белгородичы есть продолжение» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной думы РФ А. В. Скоча.

Гран-при фестиваля в этом году взял народный ансамбль казачьей песни из Шебекино «Засечная черта» с песней «Небо над водой».

Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»Международный фестиваль «Афганский ветер»
Международный фестиваль «Афганский ветер»
Фото: Фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча
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