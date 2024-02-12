Гран-при фестиваля «Афганский ветер» получил ансамбль казачьей песни из Шебекино

В этом году фестиваль посетили участники из 20 регионов России. Любовь и Андрей Краснобаевы из Феодосии. Супруги знакомы с первого класса, но соединила их сердца — любовь к творчеству. Бывший афганец пишет стихи и музыку, жена редактирует, вместе исполняют. С первых дней СВО они выступают для солдат за «ленточкой». Новая песня — о родителях.