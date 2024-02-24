Сильный ветер придёт в Белгородскую область: Гидрометцентр предупреждает об опасности

Синоптики предупреждают белгородцев о непогоде

25 февраля порывы ветра достигнут 16 м/с. В связи с этим в регионе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр. Что касается температуры, то ночью установится небольшой мороз, но уже днём может потеплеть до плюсовых значений, сообщает МЧС.

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