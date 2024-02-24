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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Ветер

Сильный ветер придёт в Белгородскую область: Гидрометцентр предупреждает об опасности

24 февраля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

Синоптики предупреждают белгородцев о непогоде

25 февраля порывы ветра достигнут 16 м/с. В связи с этим в регионе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр. Что касается температуры, то ночью установится небольшой мороз, но уже днём может потеплеть до плюсовых значений, сообщает МЧС.
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Погода

В воскресенье, 25 февраля, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит -5…0 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -3 °С до +2 °С.

Завтра в Белгородской области будет действовать жёлтый уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр. Причина — сильный ветер. По информации МЧС, его порывы днём местами достигнут 16 м/с. Жёлтый уровень опасности будет действовать 25 февраля с девяти утра до девяти часов вечера.

В Белгороде воскресенье будет облачным. Ночью ожидается -3 °С. Днём потеплеет до +1 °С. Без осадков.

Согласно текущему прогнозу, на следующей неделе температура днём в Белгороде будет плюсовой. Максимально она поднимется до +4 °С в пятницу, 1 марта. При этом осадков в течение недели пока не ожидается.

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