Когда в Белгородскую область придёт весна?

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
К концу февраля Белгородскую область вновь накрыли снегопады. Возникает ощущение, что зима ещё не скоро покинет регион. Но всё не так печально — согласно текущему прогнозу, местные жители почувствуют наступление весны уже в начале марта.
По данным «Яндекс. Погоды», первый день весны, 1 марта, встретит белгородцев теплом. Столбики термометров днём поднимутся до +7 °C. В целом в первые 20 дней марта в Белгороде температура воздуха будет варьироваться от +2 до +7 °C. Также ожидается несколько дождливых дней, возможен снег.
Начиная с 22 февраля в течение 30 дней будет четыре ясных дня, девять дней с длительными осадками и 17 дней — с переменной облачностью.
Аналогичная погода ожидается и в Старом Осколе. 1 марта воздух прогреется до +6 °C, а ночью температура опустится до -1 °C. В среднем в первые 20 дней марта ночью температура воздуха будет падать до +1 °C. Днём ожидается +4…+6 °C.
Теплее будет в Валуйках. Несколько дней в марте температура воздуха там составит +8 °C. В остальные дни ожидается от +4 до +6 °C.
Согласно данным сайта «Гисметео», в столице региона в первые дни марта будет тепло — от +4 до +6 °C днём, до -2 °C ночью. В Старом Осколе ожидается до +5 °C днём, а ночью — до -3 °C. Теплее всего будет в Валуйках — до +7 °C днём при -2 °C ночью.
По данным Гидрометцентра, к концу февраля в Белгороде максимально температура воздуха прогреется до +2 °C, а ночью опустится до -5 °C. В Старом Осколе ожидается такая же погода, а в Валуйках в последние дни зимы столбики термометров поднимутся до +3 °C, а ночью опустятся до -4 °C.
Пока что это только предварительный прогноз на март, точную погоду можно будет узнать только к началу месяца. Некоторые синоптики утверждают, что весна в этом году в России придёт по календарю. Другие же отмечают, что наступления весенней погоды в марте ждать не стоит.