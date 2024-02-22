На Харгоре в Белгороде не слышно сирену. В чём дело?

Во время вечернего эфира главе горадминистрации Валентину Демидову пожаловалась местная жительница. Женщина сообщила, что на Спортивной, 6 после обстрела 15 февраля сломалась система оповещения. Также горожанка подчеркнула, что до атаки сирену в этом районе тоже не было слышно.