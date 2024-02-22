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Published Сегодня, 07:39

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Система оповещения

На Харгоре в Белгороде не слышно сирену. В чём дело?

22 февраля 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Система оповещения

При обстреле в Белгороде пострадала система оповещения

При атаке ВСУ 15 февраля пострадала система оповещения на улице Спортивной. Ранее местные жители жаловались, что во время обстрела не услышали сигнала. Теперь систему предстоит заменить, заявил мэр Валентин Демидов.

Во время вечернего эфира главе горадминистрации Валентину Демидову пожаловалась местная жительница. Женщина сообщила, что на Спортивной, 6 после обстрела 15 февраля сломалась система оповещения. Также горожанка подчеркнула, что до атаки сирену в этом районе тоже не было слышно.

Отметим, что ранее белгородцы также жаловались, что систему оповещения в этом районе слышно плохо.

Валентин Демидов подтвердил, что повреждения при обстреле действительно были — техника ремонту не подлежит. На улице смонтируют новое оборудование до 20 марта, сообщил мэр.

Напомним, что в городе в частном секторе установят 43 новых устройства системы оповещения. Оборудование появится в основном в тех местах, где чаще всего жаловались жители.

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#Город#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Разрушения#Обстрел ВСУ
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