На Харгоре в Белгороде не слышно сирену. В чём дело?

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Во время вечернего эфира главе горадминистрации Валентину Демидову пожаловалась местная жительница. Женщина сообщила, что на Спортивной, 6 после обстрела 15 февраля сломалась система оповещения. Также горожанка подчеркнула, что до атаки сирену в этом районе тоже не было слышно.
Отметим, что ранее белгородцы также жаловались, что систему оповещения в этом районе слышно плохо.
Валентин Демидов подтвердил, что повреждения при обстреле действительно были — техника ремонту не подлежит. На улице смонтируют новое оборудование до 20 марта, сообщил мэр.
Напомним, что в городе в частном секторе установят 43 новых устройства системы оповещения. Оборудование появится в основном в тех местах, где чаще всего жаловались жители.