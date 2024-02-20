ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Липцах, из которых били по Белгороду

Также стало известно, что российские военные уничтожили склад боеприпасов в районе Липцов — населённого пункта, из которого обстреливали Белгород. Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный, ВСУ свозили в склад снаряды для ствольной и реактивной артиллерии, ракеты и мины. Российские разведчики наблюдали за логистикой противника. Когда в здании собралось достаточно боеприпасов, российские военные нанесли по складу удар.