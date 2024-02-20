ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Липцах, из которых били по Белгороду

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Сети появились кадры уничтожения РСЗО «Вампир», из которого атаковали Белгород. Российские операторы из ГРОМ «Каскад» обнаружили чешскую реактивную систему пару дней назад и уничтожили с помощью тактического ракетного комплекса.
Напомним, что об уничтожении установки стало известно 16 февраля. Машина перемещалась в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. Отметим, что из РСЗО Белгород атаковали 15 февраля. Над городом сбили 14 ракет. Во время атаки погибли семь белгородцев.
Также стало известно, что российские военные уничтожили склад боеприпасов в районе Липцов — населённого пункта, из которого обстреливали Белгород. Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный, ВСУ свозили в склад снаряды для ствольной и реактивной артиллерии, ракеты и мины. Российские разведчики наблюдали за логистикой противника. Когда в здании собралось достаточно боеприпасов, российские военные нанесли по складу удар.