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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

В Сети появилось видео уничтожения атаковавшего Белгород «вампира»

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Липцах, из которых били по Белгороду

20 февраля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney

В Сети появилось видео уничтожения атаковавшего Белгород «вампира»

Операторы из ГРОМ «Каскад» обнаружили РСЗО «Вампир» и нанесли по нему удар с помощью тактического ракетного комплекса. Видео публикует Telegram-канал «WarGonzo».

В Сети появились кадры уничтожения РСЗО «Вампир», из которого атаковали Белгород. Российские операторы из ГРОМ «Каскад» обнаружили чешскую реактивную систему пару дней назад и уничтожили с помощью тактического ракетного комплекса.

Напомним, что об уничтожении установки стало известно 16 февраля. Машина перемещалась в районе населённого пункта Липцы Харьковской области. Отметим, что из РСЗО Белгород атаковали 15 февраля. Над городом сбили 14 ракет. Во время атаки погибли семь белгородцев.

Уничтожение РСЗО «Вампир»
Видео: Telegram-канал «WarGonzo»

Также стало известно, что российские военные уничтожили склад боеприпасов в районе Липцов — населённого пункта, из которого обстреливали Белгород. Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный, ВСУ свозили в склад снаряды для ствольной и реактивной артиллерии, ракеты и мины. Российские разведчики наблюдали за логистикой противника. Когда в здании собралось достаточно боеприпасов, российские военные нанесли по складу удар.

Удар по складу
Видео: Telegram-канал Евгения Поддубного
Российские военные уничтожили «вампира», который атаковал Белгород
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