В Белгороде изменится ещё одно место для прогулок

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:49
В Белгороде благоустроят сквер на улице Дегтярёва. Начальная цена контракта составляет 996 495 рублей. Имя подрядчика станет известно 29 февраля.
Исполнитель контракта установит в сквере МАФы, отремонтирует плиточное покрытие и озеленит территорию. Работы должны быть завершены до 1 августа текущего года.
Ранее стало известно, что в областном центре приведут в порядок два сквера возле больниц. Территорию благоустроят возле детской поликлиники № 4 и на улице Садовой, 102.
Помимо этого, преобразится сквер в районе улиц Попова и Мичурина. На благоустройство готовы выделить почти 36 млн рублей. Как должен выглядеть новый сквер, можно узнать в материале Бел.Ру.