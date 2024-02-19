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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:18

Схема

В центре Белгорода благоустроят сквер почти за 36 млн рублей: что изменится

19 февраля 2024, 08:16
Фото: 1MI
Схема

В Белгороде благоустроят сквер за 35,9 млн рублей

Сквер находится между улицами Попова и Мичурина. Там установят МАФы и игровые площадки, отремонтируют тротуар. Документы появились на госзакупках.

Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который благоустроит сквер на улице Попова, 100б — Мичурина. Начальная цена контракта составила 35 млн 932 тыс. 985 рублей. Подрядчика выберут 29 февраля.

На территории отремонтируют тротуары, установят МАФы, детские игровые площадки и ограждения. Известно, что в сквере появится игровой комплекс «Гнёзда», беседки, качалки, скамейки, терраса, навес, качели-гамак. Помимо этого, на территории высадят яблоню декоративную, клён, лаванду, ковыль перистый.

Работы по благоустройство должны закончить до 1 августа текущего года.

Дизайн-проект сквераДизайн-проект сквера
Дизайн-проект сквераДизайн-проект сквера
Дизайн-проект сквераДизайн-проект сквера
Дизайн-проект сквераДизайн-проект сквера
Дизайн-проект сквераДизайн-проект сквера
Дизайн-проект сквераДизайн-проект сквера
Дизайн-проект сквера
Фото: Госзакупки
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#Город#Благоустройство#Госзакупки#Сквер#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Алина Харина
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