В центре Белгорода благоустроят сквер почти за 36 млн рублей: что изменится

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который благоустроит сквер на улице Попова, 100б — Мичурина. Начальная цена контракта составила 35 млн 932 тыс. 985 рублей. Подрядчика выберут 29 февраля.
На территории отремонтируют тротуары, установят МАФы, детские игровые площадки и ограждения. Известно, что в сквере появится игровой комплекс «Гнёзда», беседки, качалки, скамейки, терраса, навес, качели-гамак. Помимо этого, на территории высадят яблоню декоративную, клён, лаванду, ковыль перистый.
Работы по благоустройство должны закончить до 1 августа текущего года.