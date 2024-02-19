В центре Белгорода благоустроят сквер почти за 36 млн рублей: что изменится

На территории отремонтируют тротуары, установят МАФы, детские игровые площадки и ограждения. Известно, что в сквере появится игровой комплекс «Гнёзда», беседки, качалки, скамейки, терраса, навес, качели-гамак. Помимо этого, на территории высадят яблоню декоративную, клён, лаванду, ковыль перистый.