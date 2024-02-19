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Published Сегодня, 06:38

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Белгородцев на этой неделе ожидают сокращённый рабочий день и три выходных

19 февраля 2024, 06:38
Фото: 1MI
Календарь

Белгородцев ожидает сокращённая рабочая неделя

Связано это с празднованием Дня защитника Отечества. Дополнительный выходной выпадает на пятницу.

Наступившая в РФ рабочая неделя будет сокращённой, следует из данных производственного календаря. Пятница, 23 февраля, — выходной. В этот день в стране отмечают День защитника Отечества.

Россияне будут отдыхать 23, 24 и 25 февраля. В четверг, 22 февраля, рабочее время сократят на час, потому что он является предпраздничным днём.

В марте в связи с празднованием Международного женского дня у белгородцев также будут три выходных — 8, 9 и 10 марта. Праздничные выходные выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.

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#Общество#Белгородская область#Праздники#Новости Белгорода#Выходной#Белгород#Алина Харина#Сокращённая рабочая неделя
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