Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Эксперты составили рейтинг небанальных подарков для мужчин ко Дню защитника Отечества. На первом месте оказались «умные» гаджеты и техника. Например, графические планшеты, беспроводные наушники или лампы с дистанционным управлением. Интересным подарком для мужчины будет и колонка со встроенным голосовым ассистентом, пишет издание.
Игры тоже отличный презент. При выборе диска с игрой важно помнить, на чём именно играет мужчина: это может быть компьютер (PC) или одна из консолей — PlayStation, Xbox или Nintendo.
Также хороший подарок — настольная игра. За ней можно весело проводить время большой компанией.
Часто у мужчин есть и другие интересы, кроме игр. Билеты на интересные мероприятия, в музеи или мастер-классы станут не менее приятным подарком.