Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Точно лучше носков: названы самые интересные подарки на 23 февраля

22 февраля 2023, 15:01
Фото: 1MI

Эксперты назвали небанальные подарки мужчинам ко Дню защитника Отечества

Пока женщины ломают голову над выбором носков и пены для бритья в подарок мужчинам на 23 февраля, «Народные новости» опубликовали список более интересных подарков.

Эксперты составили рейтинг небанальных подарков для мужчин ко Дню защитника Отечества. На первом месте оказались «умные» гаджеты и техника. Например, графические планшеты, беспроводные наушники или лампы с дистанционным управлением. Интересным подарком для мужчины будет и колонка со встроенным голосовым ассистентом, пишет издание.

Игры тоже отличный презент. При выборе диска с игрой важно помнить, на чём именно играет мужчина: это может быть компьютер (PC) или одна из консолей — PlayStation, Xbox или Nintendo.

Также хороший подарок — настольная игра. За ней можно весело проводить время большой компанией.

Часто у мужчин есть и другие интересы, кроме игр. Билеты на интересные мероприятия, в музеи или мастер-классы станут не менее приятным подарком.

Пункты приёма подарков для военнослужащих открыли в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы собрали для военных более 10 тыс. новогодних подарковКакие подарки стоит вручать в год Чёрного Водяного КроликаДед Мороз развозит подарки военным в Белгородской области
#Ольга Аксёнова#23 февраля#День защитника Отечества#Подарки#Общество
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
Сегодня, 13:31
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Сегодня, 11:51
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
Сегодня, 15:15
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45