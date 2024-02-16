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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Ключевая ставка

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

16 февраля 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Ключевая ставка
Решение было принято 16 февраля во время первого заседания в 2024 году, сообщает пресс-служба Банка России.

Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ подчеркнули, что инфляционное давление снизилось по сравнению с ситуацией осенью прошлого года. Однако давление всё же остаётся высоким. Также в Банке России сообщили о том, что преждевременно в настоящий момент судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций.

По прогнозу ЦБ, в 2024 году с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет в дальнейшем находится в пределах этих значений. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровня декабря прошлого года — в пределах 7,4%.

Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.

Напомним, что ключевую ставку до 16% ЦБ повысил 15 декабря 2023 года. До этого повышения ставка составляла 15%.

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#Белгородская область#Экономика#Инфляция#Центробанк#Белгород#Алина Харина#Ключевая ставка
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