Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ подчеркнули, что инфляционное давление снизилось по сравнению с ситуацией осенью прошлого года. Однако давление всё же остаётся высоким. Также в Банке России сообщили о том, что преждевременно в настоящий момент судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций.
По прогнозу ЦБ, в 2024 году с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет в дальнейшем находится в пределах этих значений. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровня декабря прошлого года — в пределах 7,4%.
Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.
Напомним, что ключевую ставку до 16% ЦБ повысил 15 декабря 2023 года. До этого повышения ставка составляла 15%.