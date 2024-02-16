Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ подчеркнули, что инфляционное давление снизилось по сравнению с ситуацией осенью прошлого года. Однако давление всё же остаётся высоким. Также в Банке России сообщили о том, что преждевременно в настоящий момент судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций.