ЦБ решил повысить ключевую ставку до 13% годовых

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых, следует из информации, опубликованной регулятором. ЦБ повысил ставку сразу на один процентный пункт.
Как указано в релизе Банка России, инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Растёт внутренний спрос, который опережает возможности расширения выпуска. Более того, сказалось летнее ослабление рубля. В связи с этим требуется ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх.
Как пишет издание, ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год. Ожидается, что она составит 6-7% годовых, хотя ранее предполагалось, что будет 5-6,5% годовых.
Месяц назад регулятор уже повышал ключевую ставку, тогда она достигла 12% годовых. Таким образом, она вышла за границы прогноза средней ключевой ставки на 2023 год.
Также сообщается, что инфляция в августе ускорилась и составила 0,28%. Более того, курс рубля продолжает находиться под давлением.
Как предполагают специалисты, ожидать снижения ключевой ставки стоит не ранее середины следующего года, когда стабилизируется инфляция.