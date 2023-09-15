Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Банк России

ЦБ решил повысить ключевую ставку до 13% годовых

15 сентября 2023, 11:43
Фото: 1MI
Банк России
Регулятор повысил ставку сразу на один процентный пункт. Это связано с тем, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким, сообщают «Новые известия».

Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых, следует из информации, опубликованной регулятором. ЦБ повысил ставку сразу на один процентный пункт.

Как указано в релизе Банка России, инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Растёт внутренний спрос, который опережает возможности расширения выпуска. Более того, сказалось летнее ослабление рубля. В связи с этим требуется ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх.

Как пишет издание, ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год. Ожидается, что она составит 6-7% годовых, хотя ранее предполагалось, что будет 5-6,5% годовых.

Месяц назад регулятор уже повышал ключевую ставку, тогда она достигла 12% годовых. Таким образом, она вышла за границы прогноза средней ключевой ставки на 2023 год.

Также сообщается, что инфляция в августе ускорилась и составила 0,28%. Более того, курс рубля продолжает находиться под давлением.

Как предполагают специалисты, ожидать снижения ключевой ставки стоит не ранее середины следующего года, когда стабилизируется инфляция.

ЦБ повысил ключевую ставку до 12% годовых
Узнать подробнее
Читайте также:
Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовыхБанк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовыхБанк России снизил ключевую ставку до 11 % годовых на фоне замедления инфляции
#Экономика#Инфляция#Цб#Центробанк#Россия#Наталья Корявых#Ключевая ставка
Подпишитесь
Белгородский губернатор Гладков отчитал своего зама Щедрину и главу Шебекино Жданова
Сегодня, 13:13
«Нас вскормили вашими макаронами»: Губерниев поздравил шебекинцев с Днём округа
Сегодня, 14:14
Санкции против Белгорода: какие компании пострадали от новых ограничений США?
Сегодня, 10:07
Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?
Сегодня, 14:20
Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!
Сегодня, 14:00
Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде
Сегодня, 11:01