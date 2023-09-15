ЦБ решил повысить ключевую ставку до 13% годовых

Как указано в релизе Банка России, инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Растёт внутренний спрос, который опережает возможности расширения выпуска. Более того, сказалось летнее ослабление рубля. В связи с этим требуется ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх.