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Концертный зал

Концерт рэп-группы на Дне православной молодёжи перенесли из-за обстрела в Белгороде

16 февраля 2024, 11:28
Фото: 1MI
Концертный зал

Выступление группы 25/17 в Белгороде перенесли из-за обстрела

Выступление должно было пройти 17 февраля. Концерт перенесли на более поздний срок, сообщает канал Белгородской и Старооскольской епархии «Святое Белогорье».

Концерт группы 25/17 в Белгороде перенесли на более поздний срок. Группа должна была выступить 17 февраля в рамках празднования Дня православной молодёжи. Однако из-за трагических событий в областном центре концерт перенесли.

Исполнители планировали представить новый альбом «Радость встреч и расставаний». Столица региона должна была стать 18-м городом в концертном туре артистов.

Напомним, что вчера, 15 февраля, город оказался под обстрелом. Семь человек погибли, 19 получили ранения.

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