Концерт рэп-группы на Дне православной молодёжи перенесли из-за обстрела в Белгороде

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Концерт группы 25/17 в Белгороде перенесли на более поздний срок. Группа должна была выступить 17 февраля в рамках празднования Дня православной молодёжи. Однако из-за трагических событий в областном центре концерт перенесли.
Исполнители планировали представить новый альбом «Радость встреч и расставаний». Столица региона должна была стать 18-м городом в концертном туре артистов.
Напомним, что вчера, 15 февраля, город оказался под обстрелом. Семь человек погибли, 19 получили ранения.