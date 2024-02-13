«Самая популярная из рэп-групп» выступит на Дне православной молодёжи в Белгороде

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
17 февраля в Белгороде в рамках празднования Всемирного дня православной молодёжи выступит музыкальная группа 25/17. Исполнители представят новый альбом «Радость встреч и расставаний».
Выступление запланировано на 18:00 в ДК БГТУ им. Шухова.
Концертный тур с новым альбомом 25/17 включает 17 городов. Благодаря Белгородской митрополии столица региона станет 18-м городом в этом туре.
Ранее музыканты уже выступали в Белгороде в День православной молодёжи. Концерты проходили в 2016 и 2019 годах.
Отметим, что Всемирный день православной молодёжи отмечают 15 февраля.