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Концертный зал

«Самая популярная из рэп-групп» выступит на Дне православной молодёжи в Белгороде

13 февраля 2024, 08:27
Фото: 1MI
Концертный зал

День православной молодёжи в Белгороде отметят концертом рэп-группы

Выступление группы 25/17 запланировано на 17 февраля. Подробности сообщает канал Белгородской и Старооскольской епархии «Святое Белогорье».

17 февраля в Белгороде в рамках празднования Всемирного дня православной молодёжи выступит музыкальная группа 25/17. Исполнители представят новый альбом «Радость встреч и расставаний».

Выступление запланировано на 18:00 в ДК БГТУ им. Шухова.

Концертный тур с новым альбомом 25/17 включает 17 городов. Благодаря Белгородской митрополии столица региона станет 18-м городом в этом туре.

Ранее музыканты уже выступали в Белгороде в День православной молодёжи. Концерты проходили в 2016 и 2019 годах.

Отметим, что Всемирный день православной молодёжи отмечают 15 февраля.

АфишаАфиша
Афиша
Фото: Белгородская митрополия
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгородская митрополия#День православной молодежи#Белгород#Алина Харина
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