Белгородских школьников предложили не впускать в отделы с алкоголем в магазинах

Однако подобные ограничения, по мнению законодателя, частично нарушаются в магазинах. Дело в том, что алкоголь визуально доступен всем посетителям, в том числе детям. Нередко алкоголь можно заметить не только на выделенных для него полках, но и в акционных зонах, в том числе на входе в торговую точку. Соответственно, продукция визуально доступна всем посетителям магазина.