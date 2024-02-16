Белгородских школьников предложили не впускать в отделы с алкоголем в магазинах

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним доступ в точки с алкоголем. Инициатором идеи стал депутат Султан Хамзаев. Он предлагает закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов тем, кто не достиг 18 лет.
Как пишет издание, в своём обращении Хамзаев отметил, что в России предпринимают значительные усилия по снижению курения и употребления спиртного. В частности, речь о введении запрета на ночную продажу алкогольных напитков. Магазинам ранее уже запретили выкладку табачной продукции на всеобщее обозрение.
Однако подобные ограничения, по мнению законодателя, частично нарушаются в магазинах. Дело в том, что алкоголь визуально доступен всем посетителям, в том числе детям. Нередко алкоголь можно заметить не только на выделенных для него полках, но и в акционных зонах, в том числе на входе в торговую точку. Соответственно, продукция визуально доступна всем посетителям магазина.
В связи с этим депутат попросил рассмотреть предложение по созданию закрытых алкогольных секций.
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