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Алкоголь

Белгородских школьников предложили не впускать в отделы с алкоголем в магазинах

16 февраля 2024, 08:55
Фото: 1MI
Алкоголь

Российские депутаты предложили запретить детям посещать точки торговли алкоголем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрыть доступ в алкомаркеты и алкогольные секции магазинов лицам в возрасте до 18 лет. Он отмечает, что дети видят алкогольную продукцию в скидочных зонах на входах в магазинах. Подробности сообщает RT.

В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним доступ в точки с алкоголем. Инициатором идеи стал депутат Султан Хамзаев. Он предлагает закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов тем, кто не достиг 18 лет.

Как пишет издание, в своём обращении Хамзаев отметил, что в России предпринимают значительные усилия по снижению курения и употребления спиртного. В частности, речь о введении запрета на ночную продажу алкогольных напитков. Магазинам ранее уже запретили выкладку табачной продукции на всеобщее обозрение.

Однако подобные ограничения, по мнению законодателя, частично нарушаются в магазинах. Дело в том, что алкоголь визуально доступен всем посетителям, в том числе детям. Нередко алкоголь можно заметить не только на выделенных для него полках, но и в акционных зонах, в том числе на входе в торговую точку. Соответственно, продукция визуально доступна всем посетителям магазина.

В связи с этим депутат попросил рассмотреть предложение по созданию закрытых алкогольных секций.

Ранее сообщалось, что в РФ приняли закон о борьбе с «наливайками» в МКД. Бороться с ними теперь смогут сами регионы.

Белгородская область сможет бороться с «наливайками» в МКД
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#Общество#Алкоголь#Дети#Депутат#Россия#Госдума рф#Предложение#Наталья Корявых
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