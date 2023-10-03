Более 2 тысяч литров подпольного алкоголя нашли в частном доме у белгородцев

Оперативники УФСБ и УМВД России по Белгородской области задержали двоих жителей Алексеевского округа, которые оказались причастны к продаже подпольного алкоголя. В одном из частных домов округа жители хранили более 2 тысяч литров алкоголя. Продукция предназначалась для мелкооптовой и розничной продажи, но разрешающих документов у задержанных не было.