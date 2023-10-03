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Алкоголь

Более 2 тысяч литров подпольного алкоголя нашли в частном доме у белгородцев

3 октября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Алкоголь

Белгородцы заплатят штраф за продажу подпольного алкоголя

В частном доме в Алексеевском округе сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. За продажу контрафактного немаркированного алкоголя двое белгородцев заплатят штраф, сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Оперативники УФСБ и УМВД России по Белгородской области задержали двоих жителей Алексеевского округа, которые оказались причастны к продаже подпольного алкоголя. В одном из частных домов округа жители хранили более 2 тысяч литров алкоголя. Продукция предназначалась для мелкооптовой и розничной продажи, но разрешающих документов у задержанных не было.

Контрафакт правоохранители изъяли, а в отношении белгородцев возбудили уголовные дела по части 5 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции») и части 1 статьи 171.3 («Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии») УК РФ.

Алексеевский районный суд признал белгородцев виновными в совершении преступлений и назначил им наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что ранее на продаже палёного алкоголя попалась семейная пара из Алексеевского округа. Муж с женой на протяжении трёх лет покупали дешёвый алкоголь в Воронеже и продавали его в Белгородской области.

Суд назначил семейной паре наказание в виде двух штрафов в размере 300 и 250 тысяч рублей.

Семейная пара три года продавала белгородцам палёный алкоголь из Воронежа
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#Белгородская область#Контрафакт#Преступление#Белгород#Алексеевский горокруг#Палёный алкоголь#Александра Склярова
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