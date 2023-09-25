Потребление алкоголя в Белгородской области выросло на четверть

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Причём интересно, что потребление крепкого алкоголя в Белгородской области стабильно растёт четыре года подряд. В 2020 году в регионе выпили 12,5 млн литров, а в 2021-м — 13,2 млн литров.
Ситуация со слабоалкогольными напитками (сидр, медовуха, пиво, пуаре) не менее удручающая. Если в 2019 году белгородцы выпили 64,1 млн литров алкоголя с небольшим градусом крепости, то в 2022 году — уже 68 млн литров. Правда, здесь рост оказался не таким большим — 6%.
Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что белгородцам стало сложнее уехать за границу на отдых, где они раньше выпивали внушительные объёмы алкоголя. Теперь все они пьют в пределах родного региона, повышая цифры статистики нездорового образа жизни.
Напомним, в Алексеевском округе семейная пара три года продавала палёный алкоголь из Воронежа. При обыске у них дома нашли контрафакта на 320 тыс. рублей. Продукцию изъяли, а незадачливым бизнесменам предстоит выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.