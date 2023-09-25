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Published Сегодня, 18:15

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Updated Сегодня, 18:45

Потребление алкоголя в Белгородской области выросло на четверть

Потребление алкоголя в Белгородской области выросло на четверть

25 сентября 2023, 18:15
Фото: 1MI
Если в 2019 году белгородцы выпили 11,9 млн литров крепкого алкоголя, то в 2022 году показатель вырос на 24%, составив 14,8 млн литров, сообщило Go31 со ссылкой на правительство области.

Причём интересно, что потребление крепкого алкоголя в Белгородской области стабильно растёт четыре года подряд. В 2020 году в регионе выпили 12,5 млн литров, а в 2021-м — 13,2 млн литров.

Ситуация со слабоалкогольными напитками (сидр, медовуха, пиво, пуаре) не менее удручающая. Если в 2019 году белгородцы выпили 64,1 млн литров алкоголя с небольшим градусом крепости, то в 2022 году — уже 68 млн литров. Правда, здесь рост оказался не таким большим — 6%.

Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что белгородцам стало сложнее уехать за границу на отдых, где они раньше выпивали внушительные объёмы алкоголя. Теперь все они пьют в пределах родного региона, повышая цифры статистики нездорового образа жизни.

Напомним, в Алексеевском округе семейная пара три года продавала палёный алкоголь из Воронежа. При обыске у них дома нашли контрафакта на 320 тыс. рублей. Продукцию изъяли, а незадачливым бизнесменам предстоит выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

Семейная пара три года продавала белгородцам палёный алкоголь из Воронежа
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#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Статистика#Белгород#Милена Фишер
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