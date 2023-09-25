Потребление алкоголя в Белгородской области выросло на четверть

Ситуация со слабоалкогольными напитками (сидр, медовуха, пиво, пуаре) не менее удручающая. Если в 2019 году белгородцы выпили 64,1 млн литров алкоголя с небольшим градусом крепости, то в 2022 году — уже 68 млн литров. Правда, здесь рост оказался не таким большим — 6%.